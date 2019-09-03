عجلات شاحنة تقتل راكب دراجة في مدينة خريبكة

هسبريس من خريبكة

لقي سائق دراجة عادية مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما دهسته شاحنة من الحجم الكبير بملتقى شارعي بني عمير ومحمد السادس وسط مدينة خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سائق الشاحنة كان بصدد الانعطاف على مستوى أحد المدارات الطرقية، دون أن ينتبه لسائق دراجة يسير بالقرب من عجلات الشاحنة، مما تسبب في دهسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية البالغ من العمر 67 سنة توفي خلال نقله إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، لتتم إحالة جثته على مستودع الأموات بالمرفق الصحي ذاته.

وفي الوقت الذي باشرت فيه مصلحة حوادث السير تحقيقاتها حول الحادث لتحديد المسؤوليات، أمرت النيابة العامة بوضع سائق الشاحنة رهن تدبير الحراسة النظرية.