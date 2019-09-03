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الرئيسية | حوادث | ضربة منجل تنهي حياة شاب ضواحي سيدي سليمان

ضربة منجل تنهي حياة شاب ضواحي سيدي سليمان

ضربة منجل تنهي حياة شاب ضواحي سيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 16:39

أجهز شاب من مواليد 1972، صباح اليوم، على جاره الشاب البالغ من العمر 25 سنة بدوار الحمامشة التابع لجماعة أولاد احسين بإقليم سيدي سليمان، إثر خلاف بين عائلتين حول حدود قطعة أرضية.

وفي تفاصيل الواقعة، أورد مصدر هسبريس أن "والد الضحية كان قد ربح دعوى قضائية بخصوص ممر يفصل بين قطعته الأرضية وقطعة جاره؛ وهو ما لم يتقبله هذا الأخير، ودفع أحد أبنائه إلى الاعتداء على الهالك (هـ.ع) بضربة منجل على مستوى عنقه أدت إلى مصرعه في الحين".

وإثر إخبارها بالحادثة، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة، حيث عاينت جثة الضحية وتمكنت من إيقاف المشتبه فيه في اقترافه لهذه الجريمة رفقة أخيه، وحجز الآلة التي استعملها في تصفية جاره، في الوقت الذي لا يزال فيه الأخ الثالث في حالة فرار.

وبينما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان قصد التشريح الطبي، وُضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث في القضية قبل عرضهما على العدالة.

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