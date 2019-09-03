24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/09/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض
- المطران روميرو .. من كنيسة الرباط إلى "مجمع الكرادلة" بالفاتيكان
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب
- اغتيال شعب
- الواقع الذي يكرهه السياسيون
الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض (5.00)
الكرة تعيد الاحتجاجات للحسيمة .. وتضامن "أولتراس" يُبكي الزفزافي (5.00)
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض - (95)
- غضبة عامل إفران تُخلي "عين فيتال" من الخيول والمحلات العشوائية - (74)
- أمزازي يقتطع أجور المتعاقدين .. والأساتذة يلوحون بخيار القضاء - (70)
- العثماني: عودة "مغاربة المهجر" دليل على الثقة - (67)
- تدابير جديدة تسد الفراغ القانوني لتجارة الأحجار النيزكية في المغرب - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نيران حريق تلتهم أنابيب لنقل الغاز في مدينة آسفي
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 17:49
شهد المركب الشريف للفوسفاط بمدينة آسفي، زوال اليوم، حالة استنفار وُصفت بالكبيرة، إثر اندلاع حريق مهول بمجموعة من الأنابيب داخل أحد أوراش المجمع.
وأوضحت مصادر الجريدة أن النيران شبّت في أنابيب مخصصة لنقل الغاز، فيما تصاعد دخان كثيف في سماء مدينة آسفي، في الوقت الذي حلت فرق الإطفاء التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بمكان الواقعة من أجل السيطرة على الحريق.
وأكدت المصادر ذاتها عدم تسجيل أي خسائر بشرية ضمن العاملين في أوراش المجمع الشريف للفوسفاط؛ فيما لا تزال المصالح المعنية بصدد جرد الخسائر المادية التي خلفها الحريق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - باها الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 18:08
معليش هذا لا يهم فالشعب لا يستفيد من أرباح الفوسفاط و الفقر ينخر العمود الفقري مكانش حتى باش يشرو دفاتر الدخول المدرسي ناهيك عن الكتب...
2 - عجبا الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 18:08
الله يبين لكم سوء افعالكم يا من يسير البلاد.الفياضانات من جهة و كثرة الجرائم من جهة و الحرائق من جهة و معدلات الانتحار من جهة.لكنكم صم بكم عمي .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2