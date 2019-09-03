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الرئيسية | حوادث | نيران حريق تلتهم أنابيب لنقل الغاز في مدينة آسفي

نيران حريق تلتهم أنابيب لنقل الغاز في مدينة آسفي

نيران حريق تلتهم أنابيب لنقل الغاز في مدينة آسفي
هسبريس من آسفي
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 17:49

شهد المركب الشريف للفوسفاط بمدينة آسفي، زوال اليوم، حالة استنفار وُصفت بالكبيرة، إثر اندلاع حريق مهول بمجموعة من الأنابيب داخل أحد أوراش المجمع.

وأوضحت مصادر الجريدة أن النيران شبّت في أنابيب مخصصة لنقل الغاز، فيما تصاعد دخان كثيف في سماء مدينة آسفي، في الوقت الذي حلت فرق الإطفاء التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بمكان الواقعة من أجل السيطرة على الحريق.

وأكدت المصادر ذاتها عدم تسجيل أي خسائر بشرية ضمن العاملين في أوراش المجمع الشريف للفوسفاط؛ فيما لا تزال المصالح المعنية بصدد جرد الخسائر المادية التي خلفها الحريق.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - باها الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 18:08
معليش هذا لا يهم فالشعب لا يستفيد من أرباح الفوسفاط و الفقر ينخر العمود الفقري مكانش حتى باش يشرو دفاتر الدخول المدرسي ناهيك عن الكتب...
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14
2 - عجبا الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 18:08
الله يبين لكم سوء افعالكم يا من يسير البلاد.الفياضانات من جهة و كثرة الجرائم من جهة و الحرائق من جهة و معدلات الانتحار من جهة.لكنكم صم بكم عمي .
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