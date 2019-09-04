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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1747 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1747 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1747 جريحا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 01:35

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1747 آخرون بجروح، إصابات 57 منهم بليغة، في 1236 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 غشت الفائت إلى فاتح شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألفا و117 مخالفة، وأنجزت 9895 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألفا و222 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و112 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4256 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5483 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 156 مركبة.

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