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الرئيسية | حوادث | إيقاف مختل عقليا اعتدى على سائح بإنزكان

إيقاف مختل عقليا اعتدى على سائح بإنزكان

إيقاف مختل عقليا اعتدى على سائح بإنزكان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 15:39

جرى، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، إيداع شخص يعاني من خلل عقلي مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة إنزكان، بعد تعريضه لسائح أجنبي لاعتداء جسدي.

وكان الشخص المختل قد عرّض سائحا من جنسية بلجيكية لجرح طفيف على مستوى الأنف، بواسطة سكين كان بحوزته، بعدما رفض الضحية تمكينه من مبلغ مالي طلبه المشتبه فيه عن طريق التسول، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب البلاغ، فقد جرى تقديم الإسعافات الضرورية للضحية؛ في حين تقرر إيداع الشخص الموقوف بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث.

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