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كُتّاب وآراء
السيطرة على حريق شب في منشأة صناعية بآسفي
شبّ، اليوم الثلاثاء زوالا، حريق في منشأة جديدة طور التشييد بمغرب فوسفور2 بالمركب الصناعي لمجموعة OCP بآسفي، بعد أن اندلعت النيران في أحد الأنابيب البلاستيكية بوحدة لم يتم تشغيلها بعد، وتوجد في طور الإنشاء من لدن المقاولة العالمية المتخصصة CMI.
ووفق بلاغ صحافي صادر عن الـمكتب الشريف للفوسفاط، فقد تمكنت عناصر الإنقاذ ضد الحرائق التابعة للمجموعة من السيطرة على هذا الحريق في أقل من 30 دقيقة.
كما يذكر أنه لم تُسجّل أية إصابة عقب هذه الحادثة البسيطة، كما لم ينتج عن النيران المشتعلة أي تأثير بيئي أو تبعات على الإنتاج أو المنشآت القريبة، وفق المصدر ذاته.
وقد جرى الشروع في إجراء تحليل مفصل لتحديد أسباب هذا الحادث، من طرف مجموعة الـمكتب الشريف للفوسفاط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
و لا من اذا تعلق الامر بسكن احد رعاي الامة. كم سيستغرق من الساعات و الايام و السنيين
فلنصفق لهذا الإنجاز العظيييييييم