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الرئيسية | حوادث | السيطرة على حريق شب في منشأة صناعية بآسفي

السيطرة على حريق شب في منشأة صناعية بآسفي

السيطرة على حريق شب في منشأة صناعية بآسفي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:16

شبّ، اليوم الثلاثاء زوالا، حريق في منشأة جديدة طور التشييد بمغرب فوسفور2 بالمركب الصناعي لمجموعة OCP بآسفي، بعد أن اندلعت النيران في أحد الأنابيب البلاستيكية بوحدة لم يتم تشغيلها بعد، وتوجد في طور الإنشاء من لدن المقاولة العالمية المتخصصة CMI.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن الـمكتب الشريف للفوسفاط، فقد تمكنت عناصر الإنقاذ ضد الحرائق التابعة للمجموعة من السيطرة على هذا الحريق في أقل من 30 دقيقة.

كما يذكر أنه لم تُسجّل أية إصابة عقب هذه الحادثة البسيطة، كما لم ينتج عن النيران المشتعلة أي تأثير بيئي أو تبعات على الإنتاج أو المنشآت القريبة، وفق المصدر ذاته.

وقد جرى الشروع في إجراء تحليل مفصل لتحديد أسباب هذا الحادث، من طرف مجموعة الـمكتب الشريف للفوسفاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - اه معلوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:29
يمكنهم ذالك حتى في اقل من دقيقتين
و لا من اذا تعلق الامر بسكن احد رعاي الامة. كم سيستغرق من الساعات و الايام و السنيين
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11
2 - abde italia الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:29
كل شكر يعود الى الوقاية المدنية كل المصلح على
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-9
3 - simou الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:31
بطبيعة الحال سيتم السيطر عليه في أقرب وقت لأن الحريق في منشأة فوسفاطية ولديها إمكانيات إطفاء الحريق فلو كان بحي سكي لما تم التدخل إلى بعد إخماد الحريق
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16
4 - أيوب المغربي الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:32
معجزة بكل المقاييس
فلنصفق لهذا الإنجاز العظيييييييم
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11
5 - المعقول الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:33
بما انه المكتب الشريف للفوسفاط واجب على الدولة اخماد النار في اقل من نصف ساعة وعندما يتعلق الامر بالمواطن الخبار فروسكم
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14
6 - مواطن الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:37
كون عولو على هادوك لي ما كيتسماوش كون تحرقات اسفي كاملة هههه
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-1
7 - ملاحظ الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:38
اسمعني هذاك راه المكتب الشريف للفوسفاط...!!!!! بل الأكيد ربما كان التدخل في أقل من 30 دقيقة . فهمتيني ولا لا .انتهى الكلام.....
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8
8 - EL NOUMRI الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:41
سبب تدخل السريع لأاخماد الحريق من طرف الوقاية المدنية هو غياب الفضوليين و أصحاب قنوات السفاهة اللدين يستغلون أي حادت لحمل جواليقهم من أجل التصوير و نشر الفيديو للسبق من أجل البوز أما الأتصال بفرق النجدة فجواليقهم لا تعمل
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-2
9 - بكار الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:44
هذا الحريق تمت السيطرة عليه في ٣٠ دقيقة أنه ocp اما نحن كلنا فقراء إلى الله لا أحد يكترت بنا إدا شب حريق في أحدنا، رجال الإطفاء لا يأتون إلا بعد ٣ ساعات ويقدمون البراهين والأدلة عن تأخرهم أنه المغرب
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-2
10 - متابع فوسفاطي الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:49
تبارك الله السيطرة على الحريق في ٣٠ دقيقة!!! ما شاء الله السرعة و النجاعة...
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7
11 - بلاد عجيبة جدا! الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 21:05
المكاتب الشريفة كاتجيها الوقاية ف 30 دقيقة .... و الشعب حتى اموت بنادم عاد اجيو بحال لهدية.... بلاد مسلية جدا!
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-1
12 - mourad الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 21:10
ما لا يعرفه العموم هو ان المكاتب الوطنية مثل ocp و onda و tenger med لديها فرق للإنقاذ و مكافحة الحرائق خاصة بها توجد بعين المكان و غير تابعة للوقاية المدنية
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5
13 - ملاحظ الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 21:28
30 دقيقة بزااااف يجب فتح تحقيق دولي ههههههه
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0
14 - محمد الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 21:45
للتذكير تمت السيطرة على الحريق بفضل رجال الإطفاء التابعين للمجمع الشريف للفوسفاط وليس الوقاية المدنية(كون عولو على الإطفائيين ديال الدولة كون أسفي كلها مشات).
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