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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم 320 هكتارا من غابة بإقليم شفشاون
تتواصل مجهودات سلطات إقليم شفشاون في محاولة للسيطرة على حريق شب بغابة عشاشة تاسيفت بمنطقة أقشور، الخميس الماضي، وأتى على ما يقارب 320 هكتارا من أشجار العرعار والصنوبر.
وحسب مصادر محلية فإن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر جندت، بمعية الدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، إلى جانب السّلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية، كل إمكانياتها لتطويق الحريق وإخماده، مضيفة أن قوة الرياح ووعورة المسالك وصعوبة التضاريس كانت من بين العوامل التي ساهمت في اتساع رقعته.
المصادر ذاتها كشفت أن المتدخلين في عملية إخماد الحريق استعانوا بطائرتين من نوع "كانادير" خلال اليومين الأوليين، ليتم رفع عددها إلى ثلاث طائرات خلال اليوم الثالث، دون أن تفلح الجهود المبذولة في إطفاء ألسنة اللهب التي أتت على مساحات مهمة من الغطاء الغابوي.