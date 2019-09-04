24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض (5.00)

  2. رئيس جهة الرباط يقترح حلولا لمواجهة الفيضانات (5.00)

  3. الدار البيضاء تشيّد "مكتبات عمومية" في الحدائق (5.00)

  4. الإهمال والخراب والحرمان يُقبِر "منبر محمد الخامس" في دار الضمانة (5.00)

  5. جمارك طنجة تحجز مبالغ مالية وساعات يدوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن كلميم يوقف ثلاثينيا اعتدى على مواطنين

أمن كلميم يوقف ثلاثينيا اعتدى على مواطنين

أمن كلميم يوقف ثلاثينيا اعتدى على مواطنين
مصطفى البكار
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 23:55

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة كلميم، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص في عقده الثالث، على خلفية متابعته بتهم متعلقة بالضرب والجرح وإتلاف ملك الغير.

وتعود تفاصيل الموضوع، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى يوم السبت الماضي، حين أقدم الشخص الموقوف، الذي كان في حالة هستيرية، على الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على ثلاثة أشخاص، وتخريب سيارة خفيفة كانت مركونة بشارع الجيش الملكي، قبل أن يلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمه أمام العدالة ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Allal الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 00:09
أقصى العقوبات وبلا عفو، هو الحل٠ وأن بمضي مدة العقوبة في خدمة الشعب٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.