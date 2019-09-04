24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض
- المطران روميرو .. من كنيسة الرباط إلى "مجمع الكرادلة" بالفاتيكان
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب
- اغتيال شعب
- نجوم يبحثون عن دروب المجد عبر بوابة التدريب
الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض (5.00)
الإهمال والخراب والحرمان يُقبِر "منبر محمد الخامس" في دار الضمانة (5.00)
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض - (110)
- أمزازي يقتطع أجور المتعاقدين .. والأساتذة يلوحون بخيار القضاء - (81)
- غضبة عامل إفران تُخلي "عين فيتال" من الخيول والمحلات العشوائية - (77)
- العثماني ينتظر "ساعة الصفر" للشروع في مشاورات التعديل الحكومي - (47)
- "رداءة ورق" دفاتر مدرسية تواجه التلاميذ في بداية السنة التعليمية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن كلميم يوقف ثلاثينيا اعتدى على مواطنين
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة كلميم، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص في عقده الثالث، على خلفية متابعته بتهم متعلقة بالضرب والجرح وإتلاف ملك الغير.
وتعود تفاصيل الموضوع، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى يوم السبت الماضي، حين أقدم الشخص الموقوف، الذي كان في حالة هستيرية، على الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على ثلاثة أشخاص، وتخريب سيارة خفيفة كانت مركونة بشارع الجيش الملكي، قبل أن يلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمه أمام العدالة ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه.