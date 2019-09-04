أمن كلميم يوقف ثلاثينيا اعتدى على مواطنين

مصطفى البكار

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة كلميم، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص في عقده الثالث، على خلفية متابعته بتهم متعلقة بالضرب والجرح وإتلاف ملك الغير.

وتعود تفاصيل الموضوع، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى يوم السبت الماضي، حين أقدم الشخص الموقوف، الذي كان في حالة هستيرية، على الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على ثلاثة أشخاص، وتخريب سيارة خفيفة كانت مركونة بشارع الجيش الملكي، قبل أن يلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمه أمام العدالة ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه.