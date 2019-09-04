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كُتّاب وآراء
الجمارك تحجز أطنانا من أكياس البلاستيك بمراكش
تمكنت عناصر الجمارك بالمديرية الجهوية لمراكش أسفي، الثلاثاء، من حجز سبعة أطنان من أكياس البلاستيك بنقطة مدخل النخيل نحو المدينة الحمراء.
فخلال عملية المراقبة الجمركية، قامت عناصر الجمارك بحجز هذه الكمية من الأكياس البلاستكية الممنوعة، التي كانت مخبأة في رزم تستعمل عادة لنقل السلع قادمة من مدينة الدار البيضاء نحو مدينة مراكش.
وأكد مصدر هسبريس أن الشاحنة التي كانت تحمل هذه الكمية من الأكياس البلاستيكية تم حجزها بما فيها، وتم إعداد الشكاية والملتمسات ووضعها اليوم الأربعاء بمكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
كما أن عناصر الجمارك أنجزت محضرا بخصوص محتويات هذه الشاحنة، التي قدم صاحبها للدرك الملكي للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وقال المصدر نفسه: "ننتظر تقدم صاحب هذه السلعة بطلب إنجاز الصلح وأداء الغرامة المالية، وإذا امتنع عن ذلك فستتم متابعته من طرف القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقه".