24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "رابطة استقلالية" تنادي بإجراءات مستعجلة لإنعاش الاقتصاد المغربي (5.00)

  2. هكذا تورّط الدليمي في تفجير مطبعة جريدة "التحرير" قبل 57 سنة (5.00)

  3. البنوك الإسلامية تمول العقارات بـ6.3 مليارات درهم (5.00)

  4. التعليم العمومي والخصوصي (5.00)

  5. تجار يستنكرون الصمت أمام "السيبة" ببني ملال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز أطنانا من أكياس البلاستيك بمراكش

الجمارك تحجز أطنانا من أكياس البلاستيك بمراكش

الجمارك تحجز أطنانا من أكياس البلاستيك بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 22:00

تمكنت عناصر الجمارك بالمديرية الجهوية لمراكش أسفي، الثلاثاء، من حجز سبعة أطنان من أكياس البلاستيك بنقطة مدخل النخيل نحو المدينة الحمراء.

فخلال عملية المراقبة الجمركية، قامت عناصر الجمارك بحجز هذه الكمية من الأكياس البلاستكية الممنوعة، التي كانت مخبأة في رزم تستعمل عادة لنقل السلع قادمة من مدينة الدار البيضاء نحو مدينة مراكش.

وأكد مصدر هسبريس أن الشاحنة التي كانت تحمل هذه الكمية من الأكياس البلاستيكية تم حجزها بما فيها، وتم إعداد الشكاية والملتمسات ووضعها اليوم الأربعاء بمكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

كما أن عناصر الجمارك أنجزت محضرا بخصوص محتويات هذه الشاحنة، التي قدم صاحبها للدرك الملكي للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وقال المصدر نفسه: "ننتظر تقدم صاحب هذه السلعة بطلب إنجاز الصلح وأداء الغرامة المالية، وإذا امتنع عن ذلك فستتم متابعته من طرف القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.