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الرئيسية | حوادث | المخدرات وإهانة موظفين تلاحق أشخاصا في برشيد

المخدرات وإهانة موظفين تلاحق أشخاصا في برشيد

المخدرات وإهانة موظفين تلاحق أشخاصا في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 05 شتنبر 2019 - 04:16

عرضت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد، الأربعاء، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، قصد النظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، للاشتباه في اقترافهم أفعال إجرامية مختلفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهم الثلاثة، وهم من ذوي السوابق القضائية، جرى إيقافهم في عمليات أمنية متفرقة تم القيام بها بمختلف أحياء عاصمة أولاد حريز، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف في حقهم.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم تمهيديا، لكشف جميع الأفعال المنسوبة إليهم، قبل عرضهم على ممثل الحق العام، لاتّخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهم.

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