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الرئيسية | حوادث | إيقاف قاصريْن تورّطَا في سرقة بالكسر بأولاد تايمة

إيقاف قاصريْن تورّطَا في سرقة بالكسر بأولاد تايمة

إيقاف قاصريْن تورّطَا في سرقة بالكسر بأولاد تايمة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 03:26

أوقفت عناصر مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، زوال الأربعاء، قاصريْن يبلغان من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة بالكسر من داخل محل تجاري بالمدينة ذاتها بتاريخ فاتح شتنبر الجاري.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت معاينة سرقة من داخل محل لبيع الأواني المنزلية، تمكن خلالها المشتبه فيهما من الاستيلاء على مبلغ مالي يتجاوز 250 ألف درهم بعد إحداث ثقب بجدار المحل التجاري، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية من تحديد هويتهما وإيقافهما، فضلا عن حجز معظم المبلغ المالي المتحصل من هذا العمل الإجرامي، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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