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الرئيسية | حوادث | ضبط فقيه بعد وفاة امرأة تخضع للرقية الشرعية

ضبط فقيه بعد وفاة امرأة تخضع للرقية الشرعية

ضبط فقيه بعد وفاة امرأة تخضع للرقية الشرعية
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:05

باشرت مصالح الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، اليوم الأربعاء، التحقيق في ملابسات وفاة امرأة متزوجة، تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، كانت تتابع حصصا في الرقية الشرعية على يد فقيه داخل منزلها الكائن بدوار امرابطيون بجماعة اخلالفة بإقليم تاونات.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الحالة الصحية للهالكة، الأم لطفل يبلغ من العمر 8 أشهر، ساءت كثيرا عقب خضوعها، مساء أمس الثلاثاء، لجلسة رقية على يد الفقيه، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة فترة قصيرة على مغادرة هذا الأخير لمنزلها وتوجهه إلى مسكنه بمدينة تاونات حيث يقيم.

وأوردت المصادر ذاتها أن الفقيه المشتبه فيه بالتسبب في وفاة هذه الزوجة الشابة بادر إلى تسليم نفسه للمركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، اليوم الأربعاء، بعد أن تناهى إلى علمه خبر وفاة "زبونته"، مبرزة أن مصالح الدرك الملكي سارعت إلى التحرك صوب عنوان الضحية واستمعت إلى أقاربها في موضوع هذه القضية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن التحريات الأولية تفيد بأن الشابة المذكورة كانت تعاني، قيد حياتها، من مرض الصرع، حيث كانت تتابع العلاج باستعمال الأدوية إلى جانب خضوعها لحصص في الرقية الشرعية، مشيرة إلى أن المريضة كانت تدخل في نوبات عصبية تفقدها الوعي.

يذكر أن جثة الهالكة أحيلت على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة، في الوقت الذي جرى فيه إخضاع الفقيه لتدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس، لأجل البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي معندوش من الرقاة الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:12
خاص تقنين هذه المهنة وإعطاء التراخيص من وزارة الشؤون الإسلامية ماشي كل من فتح كاراج وحفظ جوج سطور من القرآن يولي راقي وخاص يدفع الضريبة بحالو بحال باقي المهن الحرة
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-3
2 - souad الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:13
الشعودة قتلت البلاد واساءت الى سمعة المغرب على السلطات معاقبة الجاني باقسى العقوبات ليكون عبرة لغيره
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5
3 - abdou الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:13
الموت واحدة والاسباب متعددة....اللهم اغفر لها وارحمها
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-1
4 - التومي الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:16
وبعد فإننا نعزي اهل الفقيدة ونسأل الله ان يرحم الفقيدة وان3 يدخلها الجنة
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0
5 - مصطفى الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:16
النبي ص تبرأ من أي كلام لا يوافق القرآن والقرآن بريء من بدعة ما يسمى بالرقيه الشرعيه ومنعها واجب شرعي وكذلك السحرة خلائل شياطين الجن والإنس .
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3
6 - visiteur الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:19
هاد الفقهاء وهاد الرقاة خاصهم يعالجو نفوسهم هو الاول وحتى الناس لي تيمشيو لعندهم خاصهم العقل,انا بعدا واخا نعرف راسي نموت وماغديش نمشي لا للفقهاء ولا للرقاة وبيييييك يا وليدي بنادم مطحون ومقهور ومزلوط نمشي عندو يعالجني ويا لطيف وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها
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3
7 - تي تي الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:21
التشريح الطبي هو اادي سيحدد مسؤولية و أسباب الوفاة أما الرقية الشرعية فهية وسيلة لﻻسترزاق و النصب على دوي العقلية المتخلفة
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8 - #لدي_موقف™ الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:23
الرقية الشرعية وسيلة للترقي الإجتماعي بطريقة غير شرعية.
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9 - khalil nederland الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:25
الأمن يتحرك ويقوم بواجباته حين يموت المواطن وتنهي حياته أي عمل متاخر لا جدوى فيه لماذا لم يتحرك الأمن حبن كانت الهالكة والفقيه يمارسان الشعوذة اين الوقاية؟ ابن الرقابة ؟ اين الأمن
لا حس وطني او امني لاهاهولاء ؟ يحب اعادة التكوين والإدارية تم القيام بعمليات لاختبار الأمنيين تم طرد كل من لا حس وطني له ولا يهتم بأمن المواطنين
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10 - مواطنة الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:27
قمة الجهل والتخلف الرقية غير موجودة في الدين الإسلامي علاش كابن شي حد غيقرا عليك القران احسن ما انت تقرأه على راسك يضحكون على الناس ضعاف العقول لأجل الكسب والاغتناء الدين الاسلامي بريء منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيرقى غير الأطفال الصغار لأنه يتعذر عليهم قراءة القرآن بأنفسهم
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11 - المغرب العريق الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:30
الرقية الشرعية و هذه الخرافات هي من بركات التعريب و التبعية الفكرية للخليج البدوي.
الناس تطور الطب و التكنلوجيا الطبية و علوم الصحة. ونحن نعتقد أن بضعة كلمات كتبها شخص ما منذ 14 قرنا يمكنها شفاء الذات.
لو كان فيها شفاء ما يخلوها ليكم الميريكان يا هاد الناس
هؤلاء الدجالون يقومون بأعمالهم في المغرب بكل حرية و المخزن طالق ليهم اللعب لأنه من مصلحته أن يتوجه الناس لهذه الخرافات بلاصت ما يطلبو الحقوق ديالهم في الصحة و المستشفيات لي كتحتاج ميزانية كبيرة و الطبيب خصو تكوين كبير من 7 سنوات لفوق
اللهم طلق لبشري يمشي يموت ويخسر فلوسو عند هاد الدجالين
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12 - خالد F الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:34
صحيح أن السحر والعين حق لكن من أراد النصب على المغاربة عليه أن يشتغل في الرقية الشرعية التي حولت أناسا جهلاء وففراء إلى وجهاء وأغنياء، لأن نسبة مهمة من المغاربة لا تؤمن بالقدر ولا تؤمن بقوله تعالى ( مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ) سورة النساء الآية (79).
من فشل يقول بأنه مسحور مع أنه لم يأخذ بأسباب النجاح، فتشبع البعض بأفكار سلبية شجعت المحتالين والدجالين ( الرقاة الشرعيين ) بأنهم حملة مشعل النجاة فامتهنواالدين الطب والصيدلة وأخرجوخا من إطارها الأكاديمي ليلحقوهم بالشريعة!؟ فساد الظلام الذي يخفي الجهل والأمية والنفاق والإنحلال الأخلاقي حتى شملت الذاكرة الجماعية لجيل بأكمله.
فوا أسفاه على النهضة والتقدم والذكاء الإصطناعي وكوكب اليابان.
 
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13 - Faouzi الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:37
مازال مسلسل "الرقية الشرعية" مستمر ؟! صحيح، هذا المجتمع لن يتعافى من الدجل والشعوذة ولو مرت عليه قرون من الحضارة. خسارة فينا حتى هذه الهواتف الذكية التي نستعملها، مادام فينا من يؤمن بهذه الترهات
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