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الرئيسية | حوادث | تفكيك "خلية داعشية" بين مدينتَي بركان والناظور

تفكيك "خلية داعشية" بين مدينتَي بركان والناظور

تفكيك "خلية داعشية" بين مدينتَي بركان والناظور
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 08:49

أعلنت وزارة الداخلية تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش".

بلاغ للوزارة قال إن العملية، التي تمت اليوم الخميس، همّت "خلية تتكون من 5 متطرفين، تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وقد أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء".

وحسب المعطيات الأولية فإن أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات أحد فروع "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

كما أردف المصدر نفسه: "تفيد نفس المعطيات أن زعيم هذه الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات؛ في أفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية".

وشددت وزارة الداخلية، من خلال البلاغ الصادر عنها، على أن تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة سيتم فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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