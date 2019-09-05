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الرئيسية | حوادث | توقيف عشريني هرب من مؤسسة سجنية في طنجة

توقيف عشريني هرب من مؤسسة سجنية في طنجة

توقيف عشريني هرب من مؤسسة سجنية في طنجة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 11:50

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تمكنت من توقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة،بعدما لاذ بالفرار من مؤسسة سجنية كان يقضي بها عقوبة جنائية مدتها 12 سنة سجنا نافذا.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشتبه فيه كان نزيل مؤسسة سجنية بمدينة طنجة، لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية من أجل الاغتصاب والسرقة الموصوفة، وقد تمكن من الفرار في 10 غشت الماضي.

المصدر نفسه أعلن الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات تنفيذ عملية الفرار من المؤسسة السجنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ابو زياد الخميس 05 شتنبر 2019 - 12:14
خاص يديرو ليه حلقة في برنامج كاد أن يهرب باش نعرفو كيف دار حتى هرب واش هذا كله ذكاء او ؟؟؟؟؟
او كيفاش تشد.
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13
2 - ما عندو فين يهرب الخميس 05 شتنبر 2019 - 12:28
الشعب مبلي بالحضية والتبركيك داكشي علاش كلشي واضح هههههه
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9
3 - الكذب بالمجان الخميس 05 شتنبر 2019 - 12:48
نظرا للحراسة الأمنية المشددة .لا يستطيع اي سجين الهروب من هذه المؤسسات .اذا لم يكن هناك تواطؤ مع احد الحراس .لو كان الامر سهلا الى هذا الحد لما بقي سجين بين القضبان .الهروب من السجن كلام فارغ لايصد به احد .الا الاغبياء .على من تكذبون .
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9
4 - reda الخميس 05 شتنبر 2019 - 13:12
lorsqu'ils veulent faire leur travail, ils le font.
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0
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