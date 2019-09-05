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كُتّاب وآراء
توقيف عشريني هرب من مؤسسة سجنية في طنجة
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تمكنت من توقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة،بعدما لاذ بالفرار من مؤسسة سجنية كان يقضي بها عقوبة جنائية مدتها 12 سنة سجنا نافذا.
وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشتبه فيه كان نزيل مؤسسة سجنية بمدينة طنجة، لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية من أجل الاغتصاب والسرقة الموصوفة، وقد تمكن من الفرار في 10 غشت الماضي.
المصدر نفسه أعلن الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات تنفيذ عملية الفرار من المؤسسة السجنية.
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تعليقات الزوّار (4)
او كيفاش تشد.