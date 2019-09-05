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الرئيسية | حوادث | كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الأمنيّين بالفنيدق

كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الأمنيّين بالفنيدق

كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الأمنيّين بالفنيدق
هسبريس من تطوان
الخميس 05 شتنبر 2019 - 13:10

في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها عناصر الشرطة بمفوضية الفنيدق لمحاربة جميع الظواهر الإجرامية، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف مبحوث عنه وحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا ومن أنواع أخرى.

وحسب مصادر مقربة من الحادث، فإن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، ينحدر من مدينة الفنيدق، تم توقيفه إثر كمين محكم.

عند إجراء تفتيش لمنزل في ملكية المعني بالأمر، في حي "كونديسا"، حجزت مصالح الشرطة كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغت أكثر من 60 كيلوغراما، بالإضافة إلى كمية من مزيج مخدري "طابا والكيف" على شكل قطع معدة للبيع، وحوالي 20 قرصا طبيا مخدرا.

وقد أحيل الموقوف والمخدرات المحجوزة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث، ووضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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