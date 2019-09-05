24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بووانو ينتقد تأخر الحكومة في تطبيق تسقيف أسعار المحروقات
- عودة البولفار
- الفتح يتلقَّى نبأ سارا قبل انطِلاق الدوري الاحترافي
- مشاكل عين السبيت
- الراقي يغري الرجاء بالتنازل عن ديونه للعودة للفريق
تداريب الفوج الأول من المجندين تنطلق في "القاعدة البحرية" بالبيضاء (5.00)
- عصيد يرد على حمودي: الحديث عن "سيادة العربية" غير علمي - (120)
- "الإجهاض وزواج الفاتحة" .. "توابل ساخنة" تلهب قضية هاجر الريسوني - (86)
- رصيف الصحافة: الحبس النافذ والغرامة لمتهم سرق "صندلا بلاستيكيا" - (80)
- الزفزافي يدعو إلى مسيرة كبرى بباريس وينفي تهمة "إسقاط النظام" - (78)
- "بؤر سوداء" تستنفر الأمن لتجفيف منابع الجريمة بالدار البيضاء - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الأمنيّين بالفنيدق
في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها عناصر الشرطة بمفوضية الفنيدق لمحاربة جميع الظواهر الإجرامية، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف مبحوث عنه وحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا ومن أنواع أخرى.
وحسب مصادر مقربة من الحادث، فإن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، ينحدر من مدينة الفنيدق، تم توقيفه إثر كمين محكم.
عند إجراء تفتيش لمنزل في ملكية المعني بالأمر، في حي "كونديسا"، حجزت مصالح الشرطة كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغت أكثر من 60 كيلوغراما، بالإضافة إلى كمية من مزيج مخدري "طابا والكيف" على شكل قطع معدة للبيع، وحوالي 20 قرصا طبيا مخدرا.
وقد أحيل الموقوف والمخدرات المحجوزة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث، ووضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.