الأمن يوقف محرّضين على تخريب حافلات الرباط

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في نشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تحريضا صريحا على إلحاق خسائر مادية بأسطول حافلات النقل الحضري الجديدة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، على خلفية الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد نشرهم لتدوينات عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن تحريضا صريحا على إلحاق خسائر مادية بحافلات النقل الحضري التي شرعت الشركة المستغلة في تسييرها مؤخرا بمدن الرباط وسلا وتمارة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي لتحديد دوافع وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور انتهـاء فترة الحراسة النظرية.