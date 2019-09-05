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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف محرّضين على تخريب حافلات الرباط

الأمن يوقف محرّضين على تخريب حافلات الرباط

الأمن يوقف محرّضين على تخريب حافلات الرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 16:25

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في نشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تحريضا صريحا على إلحاق خسائر مادية بأسطول حافلات النقل الحضري الجديدة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، على خلفية الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد نشرهم لتدوينات عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن تحريضا صريحا على إلحاق خسائر مادية بحافلات النقل الحضري التي شرعت الشركة المستغلة في تسييرها مؤخرا بمدن الرباط وسلا وتمارة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي لتحديد دوافع وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور انتهـاء فترة الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ياسينوف الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:03
هؤلاء الحوش اصبحو عبئا على المدن المغربية مثل مطاريد الجبال و يجب معاقبتهم بقوة شديدة
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2 - Citoyenne الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:07
Ces jeunes gens comme beaucoup d'autres. Vivent comme dans une cocotte minute .Ils n'acceptent pas d'être marginalisés Ils veulent eux aussi arriver dans les hauts rangs de la société.Ils se vengent par jalousie .ils veulent mettre les bâtons dans les roues.au gouvernement. Catastrophe !!!!0
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3 - سليم الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:15
والله كاي بقاو فيا هي واليديهم اعباد الله راقبو ولادكم و ردو بالكم فالتعليقات راه التحريض علي العنف او التخريب كي عرض الشخص للمتابعه سواء داخل الوطن او حتي خارجه
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4 - nawaf الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:18
لا يعقل ان تتعرض الخدمات اللتي تنفع المواطن والمجتمع لهدا العبث بهده السهولة.
هده الخدمة هي استثمار مكلف جدا تهدف الدولة من خلاله الدولة ضمان الراحة و التنقل بكرامة لكل فئات المجتمع ولا يمكن ان ينكر هدا المجهود الا جاحد.
على الجهات المسؤولة الضرب بيد من حديد على لمن سولت له نفسه الاعتداء والعبث بمصلحة عمومية تضمن للمواطن كرامته وراحته في التنقل لقضاء مءاربه.
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5 - massinisa الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:27
حافظوا على الحافلات و كأنها ملك لكم لانها كذلك بالفعل كما ينبغي سن قوانين للمتكلمين بصوت مرتفع ذاخلها و عدم احترام الغير ...مثل جميع الدول المتحضرة
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4
6 - نريد أن نعرف الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:32
شكرا للأمن على جهودهم وإصرارهم على البحث عن المخربين وإلقاء القبض عليهم، أتمنى أن يعترف المقبوض عليهم بمن ورائهم من أصحاب مصلحة تخريب الحافلات ، من هم؟؟؟
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7 - حاميدو الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:34
راه ماشي هاد الشباب المنحرف للي خاصو يتربى راه الوالدين ديالهوم للي خاصهوم يترباو..... هاد البلاء كلو راه جاي من الأسرة.
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8 - مغربي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:41
يجب إنزال أقسى العقوبات على هؤلاء المجرمين المخربين كي يكونوا عبرة لمن يريد تخريب وسائل النقل العمومية.
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