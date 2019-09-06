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كُتّاب وآراء
إعداد منزل للدعارة والفساد يورط 4 أشخاص بفاس
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية فاس المدينة التابعة لولاية أمن فاس من إلقاء القبض على أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان، اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بإعداد منزل للدعارة والفساد، بالإضافة إلى استهلاكهم للمخدرات داخل المنزل المذكور.
وقد أحيل المشتبه فيهم، وفق ما أفاد به لهسبريس مصدر من ولاية أمن فاس، على أنظار النيابة العامة المختصة التي أشرفت على أطوار البحث بعد أن جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية.
وتبقى العمليات الأمنية متواصلة، يوضح المصدر ذاته، من أجل محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وكذلك التفاعل الإيجابي والفوري مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة على مصالح الشرطة بشكل مباشر أو المنشورة عبر وسائل الإعلام.