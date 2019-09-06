كيلوغرامان من الشيرا يسلبان حرية مروّج باشتوكة

هسبريس من اشتوكة أيت باها

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، شخصا من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وفعّلت المصالح الدركية تدخلها على إثر إخبارية بنشاط الموقوف في تجارة الممنوعات، حيث عملت على إيقافه من وسط إحدى محطات تلفيف الخضر، إذ أسفرت عملية تفتيش منزله بدوار "تكاض" عن حجز أزيد من كيلوغراميْن من مخدر الشيرا.

وأورد شهود عيان أن المشتبه فيه الموقوف على خلفية هذه القضية يشتغل عاملا بإحدى محطات التلفيف، من أجل تمويه المصالح الأمنية والتستر على نشاطه في تجارة المخدرات. كما أنه يُعدّ مزودا لعدد من المناطق المجاورة بمخدر "الشيرا"، قبل أن يتم وضع حدّ لنشاطه الإجرامي.

ووُضع الموقوف، الذي يتحدّر من إحدى مدن الشمال، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.