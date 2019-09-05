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الرئيسية | حوادث | قنص طائر اليمام يورّط مغاربة وأجانب بتارودانت‬

قنص طائر اليمام يورّط مغاربة وأجانب بتارودانت‬

قنص طائر اليمام يورّط مغاربة وأجانب بتارودانت‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:35

تمكّنت دورية تابعة لمصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم تارودانت، مساء الأربعاء، من إحباط عملية قنص غير قانونية لطائر اليمام، التي تمت خارج الموسم القانوني للقنص.

وقال مصدر من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بسوس ماسة إن التدخل تم على مستوى المكان المسمى "الرضى"، التابع للجماعة الترابية "افريجة" بإقليم تارودانت. كما أن عملية القنص غير القانونية نظمتها شركة للقنص السياحي.

وأسفر التدخل، وفقا للمصدر ذاته، عن ضبط أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أجانب، إلى جانب حجز بندقيّتيْن و134 خرطوشة، وعدة طرائد "طائر اليمام" التي تم قنصها.

وأضاف المصدر أنه، وعلى إثر هذه العملية، "قام قطاع المياه والغابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توقيف رخصة تنظيم القنص السياحي الخاص بالشركة، مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المنسوبة إليها، وكذا متابعة القناصة المعنيّين".

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