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كُتّاب وآراء
حريق بمستودع يُنهي حياة شخصين بأولاد تايمة
خلّف حريق شب، اليوم، بمستودع مخصص للأفرشة المنزلية، في حي الشراردة بأولاد تايمة، مصرع عامليْن؛ أحدهما بالمكان، فيما الثاني بالمستشفى الإقليمي لتارودانت.
وأورد شهود عيان أن الحريق نشب بشكل مفاجئ بالمستودع المذكور، إذ عمّت النيران أرجاءه بشكل سريع، لوجود مواد سريعة الاشتعال، إذ لم حاصرت النيران العامليْن، دون تمكنهما من النجاة.
وأفاد المصدر ذاته أن نشوب الحريق صادف مغادرة عدد من العاملات والعمال للمستودع من أجل تناول وجبة الغذاء؛ وهو ما جنّب وقوع "كارثة"، على حدّ تعبيره.
وانتقلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على إخماد الحريق، كما جرى فتح تحقيق من أجل الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالحادث وأسباب نشوب الحريق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.