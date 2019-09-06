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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف راكبة "طاكسي" بحوزتها أقراص مخدرة

الأمن يوقف راكبة "طاكسي" بحوزتها أقراص مخدرة

الأمن يوقف راكبة "طاكسي" بحوزتها أقراص مخدرة
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 05 شتنبر 2019 - 22:15

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من إيقاف امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما أوردته ولاية أمن فاس، فقد جرى إيقاف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة سيدي قاسم، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1300 قرص مخدر؛ 1000 قرص إكستازي، و300 قرص طبي من نوع ريفوتريل.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن بالمشتبه فيها احتفظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غاضب الخميس 05 شتنبر 2019 - 22:47
والله مابقى مايعجب كل نهار كنسمعو شي حاجة لي كانت زمان من المستحيلات غير الله يلطف بينا و صافي
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7
2 - بلادي الخميس 05 شتنبر 2019 - 22:49
إليكم الف شكر ، يارجال الأمن , اطلب من العدالة أقصى العقوبات .
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4
3 - Hassan Sima الخميس 05 شتنبر 2019 - 22:50
أظف إلى المقال وبمساعدة ساءق الأجرة ألدي غالبا ما يساعد الشرطة أو الدرك الملگي في گشف المخالفين مع القانون هـذا إن لم يگن أصلا من جهـاز المخابرات وتحية لگل المتعاونين وهـنيء لهـا بقسط من خدمة الفندق المستضيف
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3
4 - مواطن صالح الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:11
كيف ما كانت ظروف المتهمة كان يجب ان تفكر في أنها ستساهم في تخريب عقول أبناء هذا الوطن الغالي وبالتالي في انتشار للجريمة
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6
5 - اقصى العقوبات الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:28
نطلب من رجال الامن اقصى العقوبات لهولاء المجرمين
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