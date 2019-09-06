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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف راكبة "طاكسي" بحوزتها أقراص مخدرة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من إيقاف امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق ما أوردته ولاية أمن فاس، فقد جرى إيقاف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة سيدي قاسم، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1300 قرص مخدر؛ 1000 قرص إكستازي، و300 قرص طبي من نوع ريفوتريل.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن بالمشتبه فيها احتفظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.