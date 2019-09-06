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سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية ضواحي مدينة أصيلا
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:09
سقطت طائرة هليكوبتر إسبانية، فجر اليوم الجمعة، بدوار "الصفاصفة" على بُعد 8 كيلومترات من أصيلا، وفق ما علمته هسبريس من مصادر محلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي أوقفت قائد الهليكوبتر، وهو إسباني في الأربعينيات من العمر، مشيرة إلى احتمالية ارتباط الحادث بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
2 - محمد الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:19
و ماذا تفعل طائرة هيلكوبتر إسبانية في أصيلا و أين الجيش المغربي و راداراته أم أن رادارات الدولة موجهة للمواطن المغربي هو العدو أليس هذا إغتصابا لعرض الدولة و هيبتها المزعومة
4 - محمد الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:20
و سيدي ولات السيبة في البلاد صافي ما بقى ما يتقال
5 - بركة هشام الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:20
السؤال المطروح ، كيف دخلت الاجواء المغربية ، اين هي هاته الرادارات التي يتحدثون عنها .
المغرب ضعيف
المغرب ضعيف
6 - الوجدي المتنبأ الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:20
لاشك إنها مافيا المخدرات ولكم التعليق
7 - Gala الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:21
أين أنتم ياحراس الحدود؟ نائمون أم ماذا؟ وأين الأقمار الاصطناعية؟ وأين مراقبة بالردار ووو...
8 - عزيز الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:21
واش كانت كادير هاد الطاءرة زعما تكون دخلات الجو المغربي بالاذن لا اظن
9 - نزار الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:21
الله الله الناس كي تساراو على خاطرهم فوق رووسنا!!!
10 - خالد الريفي الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:21
ليست هذه اول مرة تدخل فيها الطائرات الاسبانية لغرض البزنس في المخدرات .
فمجرد ان سقطت تبين انها اسبانية
وان لم تسقط فأنها مغربية حثى ولو كان قائدها اسباني .
فمجرد ان سقطت تبين انها اسبانية
وان لم تسقط فأنها مغربية حثى ولو كان قائدها اسباني .
11 - متتبع الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:23
طائرة هليكوبتر إسبانية تحلق في أجواء المغرب دون ترخيص وبكل حرية!! منسيقو ليها لخبر حتى تسقط!! او لمقدام فين كان ؟؟ ههههه
12 - عزيز الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:23
وفين هاد الاجهزة المتطورة لي كايشري المغرب ديال الردارات لي ارصد اي شيء في الجو ولا غير بلا بلا
13 - أبو أروى الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:29
من أين وكيف دخلت هذه الطائرة وأين هي رادارات الرصد المتطورة. التي بحوزتنا. حدودنا مستباحة إذن !
14 - محمد الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:35
وكيف لم يتم رصد الطائرة قبل ان تتعمق في الأراضي المغربية واين رادارات المراقبة
أظن أن المراقبين كانوا منشغلين يعواتفهم المحمولة هههههههه الحاصول الحاضي الله
أظن أن المراقبين كانوا منشغلين يعواتفهم المحمولة هههههههه الحاصول الحاضي الله
15 - مواطن الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:37
على بالسلامة الهيليكوبتر مرت من طنجة عادي (واحنا قاعدين) وكنا كنتسناوها تطيح؟
16 - عادل الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:38
السيبة للي ف البلاد وين المراقبة وين الردارات للي تصرف فيها الملايير وللي نسمع عنها مند نعومة اظافرها.
17 - من خارج الوطن الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:41
بغيت نعرف كيفاش هاد المروحية الإسبانية اخترقت الأجواء وليس هناك من رقيب أين أنتم يعني ماكينش اللي كايدير لخدمة ديالو يجب المحاسبة
18 - Mohamed الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:45
ايوا اولا على سلامتو والله يطول فعمروا.
ثانيا: هيئة الطيران اشنو شغلها ويلا معارفاش طائرات الهليكوبتر اللي طالعة ولا اللي نازلة؟؟.
ثانيا: هيئة الطيران اشنو شغلها ويلا معارفاش طائرات الهليكوبتر اللي طالعة ولا اللي نازلة؟؟.
19 - مفهمتش الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:48
أتسائل كون مطاحتش واش غيعيقو بها طياراة كتسارا ف أجواء المغربية مكاين لا ردار لا قمر صناعي لي يقدر يعرفها غريب جداا و غير مفهوم يعني لا جا شي عدو حنا كنساينوه جي غي فالبر أما الجو مكنعارفوش ليه هههههه هناك احتمالين يا اما فعلا كاين اهمال فالناس لي مراقبين الاجواء المغربية احتمال الثاني لي كيبان هو الصحيح ان القضية فيها تواطىء من الريوس الكبار و عرفين اش كاين خصوصا ان القضية فيها المخدرات .
20 - redouanejinker الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:53
ايه وفنهما ناس لي مراقبين الحدود جالسين علينا المغرب شرث اجهزة متتطورة لمراقبت ثراب الوطن ها الهيلوكبتير منين جات وكيف دخلات المغرب ووووووو خلص الكلام انثم غير الهضرة
21 - bimo الجمعة 06 شتنبر 2019 - 11:54
أجواء مستباحة ... يعني طائرة أجنبية تخترق الأجواء المغربية وتتجول في سماء الوطن طولا وعرضا دون أن يعترضها عارض أو يكتشفها أحد ... لولا أن فضحها عطبها وتهاويها فوق التراب الوطني .... أظن أن من يحمي سماءنا وحدودنا الجوية غارق في نوم عميق .... الله يحفظنا من كل مكروه .
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