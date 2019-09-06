سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية ضواحي مدينة أصيلا

هسبريس من الرباط

سقطت طائرة هليكوبتر إسبانية، فجر اليوم الجمعة، بدوار "الصفاصفة" على بُعد 8 كيلومترات من أصيلا، وفق ما علمته هسبريس من مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي أوقفت قائد الهليكوبتر، وهو إسباني في الأربعينيات من العمر، مشيرة إلى احتمالية ارتباط الحادث بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات‎.