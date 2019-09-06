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الرئيسية | حوادث | العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة كلميم‬

العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة كلميم‬

العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة كلميم‬
مصطفى البكار
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 12:41

عثر عون سلطة، صباح اليوم الجمعة، على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالقرب من تجزئة الوادنونية وسط حي أمحيريش بمدينة كلميم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الواقعة استدعت انتقال عناصر الشرطة القضائية والوقاية المدنية إلى المكان، قصد جمع المعطيات الأولية والإشراف على نقل الرضيع نحو المستشفى الجهوي من أجل إخضاعه للفحوصات الضرورية.

وزادت المصادر ذاتها أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم قد أمر المصالح الأمنية بفتح تحقيقاتها في الموضوع قصد الوصول إلى الأبوين الحقيقييْن للرضيع وتحديد جميع ظروف الواقعة وملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطنة الجمعة 06 شتنبر 2019 - 13:31
هده نتائج الحريات الفردية اللي كاطالبو بها عدم تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في المقابل ازدياد اطفال الشوارع
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2 - kamal الجمعة 06 شتنبر 2019 - 13:37
حين أرى تعليقات الناس أتفهم الدافع لما قامت به هذه السيدة، المجتمع لا يرحم و لا يساعد، في الدول الغربية لها كامل الحقوق والتغطية الإجتماعية و لا أحد يسألها أو يلقي عليها موعظة .
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