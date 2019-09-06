العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة كلميم‬

مصطفى البكار

عثر عون سلطة، صباح اليوم الجمعة، على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالقرب من تجزئة الوادنونية وسط حي أمحيريش بمدينة كلميم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الواقعة استدعت انتقال عناصر الشرطة القضائية والوقاية المدنية إلى المكان، قصد جمع المعطيات الأولية والإشراف على نقل الرضيع نحو المستشفى الجهوي من أجل إخضاعه للفحوصات الضرورية.

وزادت المصادر ذاتها أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم قد أمر المصالح الأمنية بفتح تحقيقاتها في الموضوع قصد الوصول إلى الأبوين الحقيقييْن للرضيع وتحديد جميع ظروف الواقعة وملابساتها.