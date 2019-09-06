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متشرد ينهي حياة نادل بطعنة في إقليم شفشاون
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 16:47
لقي نادل مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بإحدى مقاهي مركز الدردارة، التابع للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، إثر تلقيه طعنة غادرة بواسطة أداة حادة من طرف متشرد.
مصدر محلي أفاد هسبريس بأن الهالك الذي كان يعمل نادلا بمقهى، حاول منع متشرد ينحدر من مدينة سطات من دخول المقهى عنوة، مضيفة أن الأمر تطور إلى تلاسن متبادل بين الطرفين واشتباك بالأيادي، انتهى بتوجيه الجاني طعنة قاتلة للنادل، بواسطة أداة حادة، على مستوى البطن، أسقطته جثة هامدة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات المحلية بقيادة دردارة حلت بمكان الجريمة بمعية الدرك الملكي، فور تلقيهما إخطارا بالجريمة، حيث تم توقيف الجاني، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.