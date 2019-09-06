انهيار جدار يقتل امرأة ويرسل رضيعة إلى الإنعاش

مصطفى البكار

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت رضيعتها بجروح خطيرة، منتصف نهار اليوم، في حادث انهيار جدار بدوار إدوبلا التابع لنفوذ جماعة إثنين املو إقليم سيدي إفني، نتيجة أشغال كانت تقوم بها جرافة من الحجم الكبير بالدوار.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى نقل الرضيعة على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بمدينة كلميم قصد إخضاعها للعلاجات اللازمة، فيما نُقِلت المرأة المتوفية نحو مستودع الأموات بمستشفى سيدي إفني، في انتظار تسليم جثتها إلى عائلتها بعد القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

وعقِب توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى مكان الحادث السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بقيادة أملو تنكرفا، من أجل جمع المعطيات الأولية التي بإمكانها تحديد ظروف وملابسات الواقعة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة تم الاحتفاظ بسائق الجرافة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي في انتظار متابعته بالأفعال المنسوبة إليه.