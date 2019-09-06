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الرئيسية | حوادث | حادث مروري يصرع شابا عشرينيا بضواحي آسفي

حادث مروري يصرع شابا عشرينيا بضواحي آسفي

حادث مروري يصرع شابا عشرينيا بضواحي آسفي
إبراهيم مغراوي
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 21:10

لفظ شابٌّ أنفاسه الأخيرة، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بعدما نقل إليه، إثر تعرضه لحادثة سير وقعت، اليوم الجمعة، بطريق سيدي عبد الرحمن بإقليم آسفي.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي يبلغ من العمر 26 سنة وهو من ذوي السوابق العدلية، كان قيد حياته موضوع مذكرة بحث وطنية، وقد لقي مصرعه إثر اصطدام دراجته النارية بأخرى ذات العجلات الثلاثية.

وأوضحت مصادر أمنية أن صاحب الدراجة ثلاثية العجلات لاذ بالفرار بعد وقوع حادثة السير المميتة، مشيرة إلى أن حملة أطلقت بحثا عنه لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

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