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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيعة في مطرح للنفايات بميدلت

العثور على جثة رضيعة في مطرح للنفايات بميدلت

العثور على جثة رضيعة في مطرح للنفايات بميدلت
هسبريس من خنيفرة
السبت 07 شتنبر 2019 - 05:20

انتشل عمال النظافة بأحد مطارح النفايات بمدينة ميدلت، الجمعة، من بين الأزبال جثة رضيعة حديثة الولادة جرى التخلص منها درءا للفضيحة.

ووفق مصادر محلية، فإن الرضيعة عثر عليها بالضبط في مطرح النفايات الموجود بطريق ميبلادن بإقليم ميدلت، لما كان عمال النظافة يفرغون حاويات الأزبال.

وتابعت المصادر نفسها أن العمال أخطروا أفراد الدرك الملكي الذين تنقلوا إلى عين المكان لمعاينة الحادثة، مع نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات بالمستشفى.

وتضيف المصادر سالفة الذكر أن المصالح الأمنية فتحت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا في الموضوع؛ قصد البحث عن المشتبه فيهم في هذه الجريمة التي من المرجح أنها نتيجة علاقة جنسية غير شرعية، تُوجت بحمل غير مرغوب فيه انتهى به المطاف جثة في مطرح نفايات ميدلت.

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