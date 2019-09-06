24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الدخول المدرسي (5.00)

  2. مهنيون بإسبانيا يشكون ارتفاع الصادرات المغربية (5.00)

  3. عائلات معتقلي الريف تستنكر "سوء معاملة الأبناء" (5.00)

  4. إلى فضيلة الشيخ أحمد الريسوني! (5.00)

  5. رفض طلب السراح المؤقت للصحافية هاجر الريسوني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة سائحة إنجليزية تستنفر سلطات مدينة أكادير‬

جثة سائحة إنجليزية تستنفر سلطات مدينة أكادير‬

جثة سائحة إنجليزية تستنفر سلطات مدينة أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 22:25

عثر، بعد زوال اليوم الجمعة، على جثة سائحة أجنبية، في الثلاثينيات من العمر، تحمل الجنسية الإنجليزية، بشاطئ "تيكرت" على مستوى الجماعة الترابية التامري الواقعة شمال مدينة أكادير، بعد أن لفظتها مياه المحيط الأطلسي.

وفور إخبارها بالواقعة، انتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى المكان، حيث مكّنت التحريات الأولية المفعّلة من تحديد هوية السائحة التي كانت تُقيم بأحد الفنادق بمركز جماعة تغازوت.

وفيما وُجّهت جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، أورد شهود عيان أن السائحة كانت تعاني قيد حياتها من بعض الاضطرابات النفسية.

وفتحت المصالح الدركية تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة السائحة الإنجليزية، كما جرى إخبار مصالح السفارة البريطانية بالمغرب، وفقا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.