جثة سائحة إنجليزية تستنفر سلطات مدينة أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

عثر، بعد زوال اليوم الجمعة، على جثة سائحة أجنبية، في الثلاثينيات من العمر، تحمل الجنسية الإنجليزية، بشاطئ "تيكرت" على مستوى الجماعة الترابية التامري الواقعة شمال مدينة أكادير، بعد أن لفظتها مياه المحيط الأطلسي.

وفور إخبارها بالواقعة، انتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى المكان، حيث مكّنت التحريات الأولية المفعّلة من تحديد هوية السائحة التي كانت تُقيم بأحد الفنادق بمركز جماعة تغازوت.

وفيما وُجّهت جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، أورد شهود عيان أن السائحة كانت تعاني قيد حياتها من بعض الاضطرابات النفسية.

وفتحت المصالح الدركية تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة السائحة الإنجليزية، كما جرى إخبار مصالح السفارة البريطانية بالمغرب، وفقا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.