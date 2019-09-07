مصالح جمارك باب مليلية تحجز "قنينات ويسكي"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمارك باب مليلية من توقيف سائق سيارة مرقمة بالمغرب وبحوزته 48 قنينة ويسكي.

وكانت عملية تفتيش السيارة قد كشفت عن القنينات المذكورة مخبأة داخل تجويفات سيارته.

وقد تمت إحالة السائق، مغربي الجنسية ويبلغ من العمر 31 سنة، على الضابطة القضائية.