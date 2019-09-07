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مصالح جمارك باب مليلية تحجز "قنينات ويسكي"
السبت 07 شتنبر 2019 - 11:10
تمكنت عناصر جمارك باب مليلية من توقيف سائق سيارة مرقمة بالمغرب وبحوزته 48 قنينة ويسكي.
وكانت عملية تفتيش السيارة قد كشفت عن القنينات المذكورة مخبأة داخل تجويفات سيارته.
وقد تمت إحالة السائق، مغربي الجنسية ويبلغ من العمر 31 سنة، على الضابطة القضائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - تطواني السبت 07 شتنبر 2019 - 11:34
سيتم التحفظ عليها وتوزيعها اليوم السبت في سهرة خاصة لخدام الدولة (على الرغم من أنه من أرخص أنواع الويسكي)
2 - MOHAMED CHERIF / FRANCE السبت 07 شتنبر 2019 - 11:50
عليه إقبال كبير ،المنع لن يفيد في شيء وعلى الدولة ترك الناس تشتغل ،فقط يجب فرض رسوم على الإستيراد ،فالخمر يصنع في المغرب ويستورد كذلك
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