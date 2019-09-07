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الرئيسية | حوادث | مصب وادي درعة يلفظ جثة رجل مجهول الهوية

مصب وادي درعة يلفظ جثة رجل مجهول الهوية

مصب وادي درعة يلفظ جثة رجل مجهول الهوية
مصطفى البكار
السبت 07 شتنبر 2019 - 07:20

لفظت أمواج شاطئ مصب وادي درعة جنوب طانطان، عشية أمس الجمعة، جثة رجل مجهول الهوية، وهي في درجة متقدمة جدا من التحلل.

وقالت مصادر هسبريس إن مواطنين ربطوا الاتصال بالسلطة المحلية بعد عثورهم على جثة بدون أطراف على مستوى شاطئ وادي درعة.

وبإشراف من ممثل السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، تم انتشال الجثة وتوجيهها على متن سيارة لنقل الأموات نحو مستودع الجثامين بالمستشفى الإقليمي لطانطان، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي قصد تحديد هوية صاحبها ومعرفة ظروف وملابسات وفاته، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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