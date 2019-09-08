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الرئيسية | حوادث | المتاجرة بالبشر تورط مواطنا غينيّا بمدينة وجدة

المتاجرة بالبشر تورط مواطنا غينيّا بمدينة وجدة

المتاجرة بالبشر تورط مواطنا غينيّا بمدينة وجدة
هسبريس من الرباط
الأحد 08 شتنبر 2019 - 10:40

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، السبت، من توقيف مواطن من جنسية غينية، في وضعية إقامة غير مشروعة بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بمدينة وجدة كانت قد توصلت، عبر رقم النجدة المجاني (19)، بإشعار من مواطن سوداني يؤكد فيه أن شقيقه تعرض للاحتجاز من طرف شخص ينشط في إطار شبكة للهجرة غير المشروعة، وهو ما استدعى إجراء بحث دقيق أسفر عن تحديد مكان الضحية المفترض وستة أجانب آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين تم العثور عليهم محتجزين داخل أحد المنازل.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه قام بتهجير الأشخاص المحتجزين من مدينة وهران الجزائرية بطريقة غير مشروعة، وأنه كان يحتجزهم من أجل إرغامهم على أداء مبلغ 500 يورو للشخص الواحد مقابل عملية الهجرة السرية.

وتمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم تطبيق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية في حق باقي الأشخاص الأجانب الذين كانوا ضحايا عملية الاحتجاز.

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