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الرئيسية | حوادث | ضبط كمية كوكايين عند مواطنة برازيلية بالمطار

ضبط كمية كوكايين عند مواطنة برازيلية بالمطار

ضبط كمية كوكايين عند مواطنة برازيلية بالمطار
هسبريس من الرباط
السبت 07 شتنبر 2019 - 20:50

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم، من إجهاض عملية تهريب كمية من مخدر الكوكايين تزن 3 كيلوغرامات و110 غراما.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط هذه الكمية من مخدر الكوكايين بحوزة مواطنة برازيلية، تبلغ من العمر 24 سنة، كانت تخفيها تحت حزامها وملابسها الداخلية، وذلك خلال وصولها على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل في انتظار المغادرة نحو مطار تولوز بفرنسا.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيها نُقلت إلى المستشفى الجامعي ابن رشد للتأكد من وجود كبسولات من المخدر نفسه في معدتها، وذلك في انتظار إخضاعها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز المراقبة الحدودية بغرض مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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1 - mjalwake fnew york السبت 07 شتنبر 2019 - 21:16
la fin de la destination c,est oukacha qui l,attend maintenant, ,,,,
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2 - toto السبت 07 شتنبر 2019 - 21:25
les bresilens n,ont pas besoin de visa pour entrer en europe mais la rentree n,es pas toujours facile.,,,
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