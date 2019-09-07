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كُتّاب وآراء
طائرة بقيادة شابة مغربية تختفي في سماء "كيبيك"
أعلنت سفارة المغرب بأوتاوا أن طائرة سيسنا 172، تقودها شابة مغربية، اختفت مساء الأربعاء أثناء توجهها إلى شيربروك بكيبيك شرق كندا.
وقالت صريّة عثماني، سفيرة مغرب بأوتاوا، إنه "تم القيام بتعبئة كبيرة من أجل العثور على الشابة المغربية هند برش، التي اختفت بطائرتها سيسنا بالقرب من شيربروك"، مضيفة أن "السفارة والقنصلية والمجتمع المغربي يتابع الواقعة عن كثب".
وكانت الطالبة المغربية هند برش، البالغة من العمر 22 عامًا، بحاجة إلى جمع مزيد من ساعات الطيران ليلا ونهارا من أجل الحصول على ترخيص مهني يؤهلها لكي تُصبح طيارًا تجاريًا في شركات الطيران، إلا أن طائرتها، التي غادرت ميرابيل، اختفت عن الرادار بعد حوالي 37 كيلومترا شمال غرب شيربروك.
وفي وقت أشار متحدث باسم سلاح الجو الملكي الكندي (RCAF) إلى أنه من المبكر جدًا التكهن بأسباب الاختفاء، حلّقت طائرة هندية تابعة للقوات المسلحة الكندية، وطائرتا هليكوبتر، وطائرة من طراز كيبيك، على مساحة 3300 كيلومتر مربع بين مونتريال وشيربروك، من أجل تحديد موقع الطائرة المختفية.