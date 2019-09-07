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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب مجهول الهوية في حادثة قرب الدروة

مصرع شاب مجهول الهوية في حادثة قرب الدروة

مصرع شاب مجهول الهوية في حادثة قرب الدروة
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 07 شتنبر 2019 - 20:15

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، اليوم، بإجراء تشريح طبي على جثة شاب مجهول الهوية، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليها في الطريق الإقليمية رقم 3602 نواحي مدينة الدروة، إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الدروة انتقلت رفقة ممثل عن السلطة المحلية، بعدما تناهى إلى علمها العثور على جثة شاب يقدّر عمره بحوالي 24 سنة، ورجّحت أن يكون تعرّض لحادثة سير عرضية ليلا على مستوى النقطة الكيلومترية 18 بالطريق الإقليمية رقم 3602 الرابطة بين الكارة وبرشيد.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر مركز التشخيص القضائي التابعة للدرك الملكي، وكذا أفراد من الشرطة التقنية والعلمية بسطات، قصد تحديد هوية الشاب الضحية، في انتظار نتائج التشريح الطبي، لاستكمال البحث التمهيدي المفتوح في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وملابسات الحادث المميت وتحديد المسؤوليات قبل ترتيب الجزاءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العرائش السبت 07 شتنبر 2019 - 21:15
لمثل هذه الأسباب نطلب حمل بطاقة التعريف الوطنية وذلك لتسهيل المأمورية على السلطات عند اَي طارئ لا قدر الله
كما يتوجب على الجريدة المحترمة هيسبريس نشر صوره ان توفرت لديها وشكرا
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