شرطة الحدود بمعبر "باريوتشينو" توقف سوريتين

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر شرطة الحدود بالمعبر الحدودي باريوتشينو، اليوم، من توقيف امرأتين من سوريا.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عملية التوقيف جاءت بعد مراقبة المعنيّتين بالأمر، اللتين كانتا تعتزمان الدخول إلى مليلية ببطاقة إسبانية مزورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر شرطة الحدود أحالت الموقوفتين على الضابطة القضائية، من أجل تعميق البحث معهما.