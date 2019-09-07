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الرئيسية | حوادث | شرطة الحدود بمعبر "باريوتشينو" توقف سوريتين

شرطة الحدود بمعبر "باريوتشينو" توقف سوريتين

شرطة الحدود بمعبر "باريوتشينو" توقف سوريتين
هسبريس من الرباط
السبت 07 شتنبر 2019 - 23:20

تمكنت عناصر شرطة الحدود بالمعبر الحدودي باريوتشينو، اليوم، من توقيف امرأتين من سوريا.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عملية التوقيف جاءت بعد مراقبة المعنيّتين بالأمر، اللتين كانتا تعتزمان الدخول إلى مليلية ببطاقة إسبانية مزورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر شرطة الحدود أحالت الموقوفتين على الضابطة القضائية، من أجل تعميق البحث معهما.

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