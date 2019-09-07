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كُتّاب وآراء
العثور على جثة ربانة مغربية وحطام طائرة بكندا
أوردت وسائل إعلام كندية مساء اليوم السبت أنه تم العثور على جثة الربانة المغربية المتدربة التي اختفت ليلة الأربعاء الماضي.
ونقلت المصادر أن السلطات الكندية عثرت على حطام الطائرة من طراز سيسنا 172، إضافة إلى جثة المغربية البالغة من العمر 22 عاماً.
وجرى العثور على الجثة وحطام الطائرة في منطقة Racines بمنطقة Estrie الواقعة في أقصى جنوب البلاد، في الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.
والمعنية بالأمر كانت تحمل اسم هند برش، وكانت تعمل مضيفة طيران في شركة إير ترانسات، وكانت تطمح إلى أن تصبح ربانة.
وأعلنت السلطات الأمنية في كندا إجراء تحقيق حول هذا الحادث، بتعاون مع مكتب سلامة النقل في كندا، والمحققين في قسم الجرائم الكبرى في الأمن الكيبيكي.
وكانت سفارة المملكة في أوتاوا أفادت بأن طائرة ربانة مغربية متدربة من طراز "سيسنا 172" اختفت ليلة الأربعاء - الخميس أثناء توجهها إلى شيربروك في كيبيك، شرق كندا.
وأعلنت سفيرة المغرب بكندا، سورية عثماني، في "تغريدة" على حساب التمثيلية الدبلوماسية في "تويتر"، "تعبئة كبيرة للعثور على الربانة المغربية الشابة هند برش، التي اختفت طائرتها من طراز سيسنا بالقرب من شيربروك"، مشيرة إلى أن "السفارة والقنصلية والجالية المغربية تتابع المستجدات عن كثب وتعرب عن دعمها لعائلة برش".
وكانت الشابة المغربية، البالغة من العمر 22 سنة، بحاجة إلى مراكمة ساعات الطيران، ليلاً ونهاراً، للحصول على شهادة مهنية لتصبح ربانة بالطائرات التجارية؛ واختفت طائرتها، التي أقلعت من ميرابيل، بالقرب من مونريال، من على شاشات الرادار على بعد حوالي 37 كلم شمال غرب شيربروك.
وفي محاولة لتحديد موقع طائرة الشابة المغربية، حلقت طائرة من طراز "هيركوليس" تابعة للقوات المسلحة الكندية، ومروحيتان وطائرة تابعة لأمن كيبيك، فوق مساحة تصل لحوالي 3.300 كلم مربع بين مونريال وشيربروك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
..
رزق الله اهلها الصبر و السلوان و تغمدها برحمته الواسعة
اللهم عافها واعف عنها
اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار
آمين يارب
اللهم ارحمها والهم ذويهم الصبر والسلوان
كانت المسكينة تطمح لتصبح ريانة طائرة ولكن القدر المحتوم جاءها
رحمها الله وصبر عائلتها
كل نفس ذاءقة الموت
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا أرحم الراحمين