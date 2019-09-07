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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة ربانة مغربية وحطام طائرة بكندا

العثور على جثة ربانة مغربية وحطام طائرة بكندا

العثور على جثة ربانة مغربية وحطام طائرة بكندا
هسبريس من الرباط
السبت 07 شتنبر 2019 - 22:00

أوردت وسائل إعلام كندية مساء اليوم السبت أنه تم العثور على جثة الربانة المغربية المتدربة التي اختفت ليلة الأربعاء الماضي.

ونقلت المصادر أن السلطات الكندية عثرت على حطام الطائرة من طراز سيسنا 172، إضافة إلى جثة المغربية البالغة من العمر 22 عاماً.

وجرى العثور على الجثة وحطام الطائرة في منطقة Racines بمنطقة Estrie الواقعة في أقصى جنوب البلاد، في الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

والمعنية بالأمر كانت تحمل اسم هند برش، وكانت تعمل مضيفة طيران في شركة إير ترانسات، وكانت تطمح إلى أن تصبح ربانة.

وأعلنت السلطات الأمنية في كندا إجراء تحقيق حول هذا الحادث، بتعاون مع مكتب سلامة النقل في كندا، والمحققين في قسم الجرائم الكبرى في الأمن الكيبيكي.

وكانت سفارة المملكة في أوتاوا أفادت بأن طائرة ربانة مغربية متدربة من طراز "سيسنا 172" اختفت ليلة الأربعاء - الخميس أثناء توجهها إلى شيربروك في كيبيك، شرق كندا.

وأعلنت سفيرة المغرب بكندا، سورية عثماني، في "تغريدة" على حساب التمثيلية الدبلوماسية في "تويتر"، "تعبئة كبيرة للعثور على الربانة المغربية الشابة هند برش، التي اختفت طائرتها من طراز سيسنا بالقرب من شيربروك"، مشيرة إلى أن "السفارة والقنصلية والجالية المغربية تتابع المستجدات عن كثب وتعرب عن دعمها لعائلة برش".

وكانت الشابة المغربية، البالغة من العمر 22 سنة، بحاجة إلى مراكمة ساعات الطيران، ليلاً ونهاراً، للحصول على شهادة مهنية لتصبح ربانة بالطائرات التجارية؛ واختفت طائرتها، التي أقلعت من ميرابيل، بالقرب من مونريال، من على شاشات الرادار على بعد حوالي 37 كلم شمال غرب شيربروك.

وفي محاولة لتحديد موقع طائرة الشابة المغربية، حلقت طائرة من طراز "هيركوليس" تابعة للقوات المسلحة الكندية، ومروحيتان وطائرة تابعة لأمن كيبيك، فوق مساحة تصل لحوالي 3.300 كلم مربع بين مونريال وشيربروك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - فريد السبت 07 شتنبر 2019 - 22:13
نسأل الله لها المغفرة ولأهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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76
2 - sigis السبت 07 شتنبر 2019 - 22:15
الله يرحمها ووسع عليها ويرزق والديها الصبر.
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56
3 - لا اله الا الله السبت 07 شتنبر 2019 - 22:15
من ورزازات تعازيا لعائلتها وأصدقائها . وماتدري نفس بأي أرض تموت . إنا لله وإن إلبه راجعون.
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52
4 - sacha السبت 07 شتنبر 2019 - 22:17
اللهم إرحمها يارب أبوها لم يجد الخير في بلده فذهب إلا بلاد الغربة ففقذ أعز مالديه
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18
5 - jalal السبت 07 شتنبر 2019 - 22:19
رحمها الله والله يصبر عائلتها .كان ضيعا في النساء المحترمات اللي كات ترفع الرأس .
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33
6 - حسن السبت 07 شتنبر 2019 - 22:20
انا لله وانا اليه راجعون. وما تدري نفس بأي ارض تموت . الله يرحمها ويعطي أهلها الصبر والسلوان.
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43
7 - Hassan Sima السبت 07 شتنبر 2019 - 22:26
إن لله وإن إليه راجعون الله إرحمهـا وصبر أهـلهـا أنا لا أفهـم گي الملاحة الجوية إلا أنه راودني شعور بالأسف گيف لمتدربة ألا يرافقهـا شخص دو خبرة ربما ينقد الموقف
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24
8 - اجديك السبت 07 شتنبر 2019 - 22:27
طموح شابة انتهي بكارتة، اللهم ارحمها وارزق اهلها الصبر والسلوان، امين يارب العالمين
..
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22
9 - ع-ع السبت 07 شتنبر 2019 - 22:27
الموت واحدة والأسباب متعددة..ان القلب ليحزن وان العين لتدمع .ولا نقول ألا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.
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32
10 - زكريا الشريف السبت 07 شتنبر 2019 - 22:28
من ما أثار انتباهي " وفي محاولة لتحديد موقع طائرة الشابة المغربية، حلقت طائرة من طراز "هيركوليس" تابعة للقوات المسلحة الكندية، ومروحيتان وطائرة تابعة لأمن كيبيك" : لو كان الحادث في المغرب الحبيب لذهبت سيارة للوقاية المهترئة للبحث عليها..
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-28
11 - ادم السبت 07 شتنبر 2019 - 22:30
الله يرحمك ويصبر والديك ، أمين والحمد لله رب العالمين .
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26
12 - hayat السبت 07 شتنبر 2019 - 22:32
انا لله و انا اليه راجعون
رزق الله اهلها الصبر و السلوان و تغمدها برحمته الواسعة
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18
13 - أم سلمى السبت 07 شتنبر 2019 - 22:34
اللهم ارحمها رحمة واسعة.كانت ستشرف المغاربة ولكن لا راد لقضاء الله.اللهم صبر أهلها.
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17
14 - hassan السبت 07 شتنبر 2019 - 22:34
أسأل الله العلي القدير ان يتغمدها برحمته الواسعة وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.لله ما اعطى ولله ما اخذ.و لا اله الا الله.
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17
15 - افران الاطلس المتوسط السبت 07 شتنبر 2019 - 22:35
إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم ارحمها وغفر لها يارب . حاولة ما امكن لكن قدر الله لا تدي نفس باي ارض تموت . لله ما اعطى ولله ما اخد . الله يرحمها رحمه واسعه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وارضهم بقضائك وقدرك امين يارب
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17
16 - سعيد السبت 07 شتنبر 2019 - 22:37
اللهم اغفرلها وارحمها
اللهم عافها واعف عنها
اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار
آمين يارب
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10
17 - omar السبت 07 شتنبر 2019 - 22:37
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمها والهم ذويهم الصبر والسلوان
كانت المسكينة تطمح لتصبح ريانة طائرة ولكن القدر المحتوم جاءها
رحمها الله وصبر عائلتها
كل نفس ذاءقة الموت
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11
18 - lekbir f السبت 07 شتنبر 2019 - 22:38
نسأل ألله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ لله ما أعطى ولله ما أخذ
إنا لله وإنا إليه راجعون
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12
19 - Gala السبت 07 شتنبر 2019 - 22:38
اللهم ارحمهما وأكرم نزلها. إنا لله وإنا إليه راجعون
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12
20 - حنان السبت 07 شتنبر 2019 - 22:41
الله يرحمها وصبر والذيها الله يكن معهم وإن للله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
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3
21 - عبد الجليل السبت 07 شتنبر 2019 - 22:46
انا للله و انا إليه راجعون. اللهم أغفر لها و ارحمها
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3
22 - Hassan Sima السبت 07 شتنبر 2019 - 22:49
ما أثار إهـتمامي عليك بإحترام الميت أولا وخصوصا أنهـا مغربية قل ولا يصيبنا إلا مگتب الله لنا وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله الله إصبر أهـلهـا ......
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4
23 - محمد سلا السبت 07 شتنبر 2019 - 22:49
السؤال الذي اطرحه كيف للسلطات الكندية في المجال الجوي ان تترك متدربة تقود طيارة بدون ان تكون بمرافقة استاذها في الطيران تحسبا لأي مكروه ، إن لله وإنا اليه راجعون.
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11
24 - miloud tanger السبت 07 شتنبر 2019 - 22:54
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا أرحم الراحمين
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4
25 - tazi السبت 07 شتنبر 2019 - 22:56
هؤلاء من يجب الافتخار بهم و تكريمهم و احترامهم و ليس المنتخب و الزفزافي و سعد المجرد و نيبا. نسال الله العلي القدير ان يجعلها من اهل الجنة و يرزق اهلها الصبر و ان لله و ان لله راجعون. كل نفس دائقة الموت، و لا تدري نفس بأي ارض تموت.
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