24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القضاء ينصف تلميذا
- قصيدة تحيي العظام وهي رميم!؟
- ذكريات الدخول المدرسي
- "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية"
- الجزولي .. بطل عالمي ينشد الدعم المالي لبلوغ "أولمبياد طوكيو"
"جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)
"الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)
عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)
"ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.00)
استطلاع يرصد ضُعف تدين شباب المغرب وارتفاع الرغبة في الهجرة (3.00)
- "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" - (66)
- سيناريو خروج "الأحرار" إلى المعارضة يطرق باب التعديل الحكومي - (65)
- العثور على جثة ربانة مغربية وحطام طائرة بكندا - (51)
- تنامي الإجرام وضعف الحملات الأمنيّة يقضّان مضجع ساكنة البيضاء - (50)
- قتلى وجرحى ومفقودون في انقلاب حافلة بالرشيدية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة توقف أحد مروّجي مفرقعات عاشوراء بفاس
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة فاس، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه ضمن قضية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2000 وحدة من الشهب النارية والمفرقعات الموجهة إلى الترويج خلال فترة الاحتفالات بذكرى عاشوراء.
ووفق ما أوردته ولاية أمن فاس فقد جرى فتح بحث قضائي مع الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المتعلقة بجلب وترويج هذه المواد المحظورة.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن فاس، يضيف مصدر أمني لهسبريس، في سياق مخطط عمل مندمج يروم تجفيف منابع تهريب المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على المواطنين، وخاصة فئة الأطفال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
مدينة تستغيث فهل من مغيث