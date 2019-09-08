الشرطة توقف أحد مروّجي مفرقعات عاشوراء بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة فاس، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه ضمن قضية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2000 وحدة من الشهب النارية والمفرقعات الموجهة إلى الترويج خلال فترة الاحتفالات بذكرى عاشوراء.

ووفق ما أوردته ولاية أمن فاس فقد جرى فتح بحث قضائي مع الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المتعلقة بجلب وترويج هذه المواد المحظورة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن فاس، يضيف مصدر أمني لهسبريس، في سياق مخطط عمل مندمج يروم تجفيف منابع تهريب المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على المواطنين، وخاصة فئة الأطفال.