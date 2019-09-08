24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  2. "الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)

  3. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  4. "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.00)

  5. استطلاع يرصد ضُعف تدين شباب المغرب وارتفاع الرغبة في الهجرة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف أحد مروّجي مفرقعات عاشوراء بفاس

الشرطة توقف أحد مروّجي مفرقعات عاشوراء بفاس

الشرطة توقف أحد مروّجي مفرقعات عاشوراء بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:10

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة فاس، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه ضمن قضية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2000 وحدة من الشهب النارية والمفرقعات الموجهة إلى الترويج خلال فترة الاحتفالات بذكرى عاشوراء.

ووفق ما أوردته ولاية أمن فاس فقد جرى فتح بحث قضائي مع الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المتعلقة بجلب وترويج هذه المواد المحظورة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن فاس، يضيف مصدر أمني لهسبريس، في سياق مخطط عمل مندمج يروم تجفيف منابع تهريب المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على المواطنين، وخاصة فئة الأطفال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - من خارج الوطن الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:33
بدل القبض على مروجي المفرقعات يجب القبض على من سمح و أعطى الرخصة للدخول بها إلى أرض الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - الفاسي الكاعي الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:40
الاحظ واخا أنا فاسي كاعي و ساخط عن وضع المدينة المنكوبة كما أسميها أن رجال الأمن خدامين مزيان و يفاجئوننا بأعمال بطولية جازاهم الله خيرا . إلا أن فاس مدينة العجب أيضا ؛ شارع محمد الخامس المنكوب منذ زمان و مارشي سنطرال البئيس و أعتبره وصمة عار على كل فاسي مسؤول و منتخب قديم أو جديد .. أخيرا بدؤوا إصلاحه و الطامة الكبرى بدؤوا الإصلاح يوم 30غشت أي بداية الدخول الإداري و المدرسي !و بدؤوا بأعمال أولها قطع الطريق و اكتظاظ مروري خطير و حوادث بالمناسبة و بدؤوا بأشغال جزء بسيط جدا و بأدوات بدائية و قد ينتهون من الشارع ككل سنة 2030
مدينة تستغيث فهل من مغيث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.