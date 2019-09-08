24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. موقع أوجگال في بني ملال .. وجهة سياحية وخزان للتراث الإنساني (5.00)

  2. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  3. "الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)

  4. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  5. "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الفيضانات تكبّد "درعة ـ تافيلالت" خسائر فادحة

الفيضانات تكبّد "درعة ـ تافيلالت" خسائر فادحة

الفيضانات تكبّد "درعة ـ تافيلالت" خسائر فادحة
هسبريس من الرباط
الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:10

أسفرت الفيضانات التي شهدتها جهة درعة تافيلالت، خلال اليومين الماضيين، عن خسائر بشرية وطبيعية كبيرة لم يُعهد لها مثيل طوال السنوات الأخيرة، وفق شهادات الساكنة، بوالمناطق الأكثر تضررا من السيول هي المناطق الجبلية بالدرجة الأولى.

وبخصوص إقليم الرشيدية، أوضحت مصادر هسبريس أن الاستغلاليات الزراعية المحاذية لمجرى وادي غريس قد تضررت بسبب اجتياح مياه الفيضان لها، إلى جانب تضرر مقاطع من الطريق الرابطة بين أملاكو وتاديغوست على طول وادي غريس.

وفي إقليم تنغير، تؤكد المصادر عينها أن مناطق أسول وآيت هاني وتامتتوشت وتودغى السفلى تضررت بدورها من التساقطات المطرية الأخيرة، مبرزة أن الفيضانات الطبيعية خلّفت إتلاف عشرات الحقول الزراعية على امتداد طول وادي تودغى، إلى جانب انهيار بضعة منازل وكذلك جرف السيول لجرّافة وسيارة.

كما سجلت المصادر عينها انجراف مجموعة من الحقول على ضفاف وادي دادس الذي وصل إلى مناطق ومستويات لم يصلها منذ سنوات، موضحة أنه مع هذه التطورات الطبيعية الأخيرة، فإن مشاكل الفلاحة المعيشية تزداد بهذه المجالات، لا سيما في أسول وأمسمرير، وصولا إلى تلمي.

وبدوره، لم يسلم إقليم ورزازات من الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة؛ فقد شهدت منطقة "إمي نْ وارك" بجماعة "امي نولاون"، خلال الأسبوع الحالي، عاصفة رعدية غير مسبوقة خلفت الهلع وسط الساكنة، إذ كان دوار "تزكي" من أكثر المتضررين في المنطقة، بعدما جرفت السيول عددا كبيرا من المواشي وهدمت بعض المنازل.

وحسب ما أفادت به السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت، فإن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وتم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين الدار البيضاء والريصاني، بعدما انقلبت في قنطرة "واد دمشان" على مستوى جماعة الخنك في إقليم الرشيدية، بسبب السيول الفيضانية التي شهدها الوادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أبو ريناد الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:23
اللهم الطف بنا وارحم موتانا واشفي الناجين وافعل بنا خير يا أرحم الراحمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - المغربي الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:15
اين هي المنشئات حتى تكون هناك خسائر؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - بداية الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:33
تلوثون,تستعملون الميكا,المبيدات الزراعية,تقطعون الاشجار ولا تغرسون,تاكلون لحم البقر= حرارة,جفاف,فيضانات,عواصف….. انها بداية النهاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
4 - yaaaaaaaaadris الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:34
إذن ، عليكم بتأجيل المهرجانات التبذيرية سنة أو سنتين ، و قوموا بصرف تلك الأموال الخرافية على هذه المناطق ، و على البنية التحتية لكل مناطق المغرب حتى نتجنب مثل هذه الكوارث.
كونوا رجالا و لو لمرة واحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - Allal الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:50
الفيضانات تكبد خسارة مادية فادحة لإنعدام المسؤولية ولإستفحال العشوائية في التسيير٠ ظهر الفساد وغاب العقاب٠ إن الله يمهل ولا يهمل ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - Gala الأحد 08 شتنبر 2019 - 19:02
اللهم عوض لهم كل ما ضاع منهم وارزقنا وإياهم من فضلك العظيم. اللهم جاز خير الجزاء كل من ساهم في إنقاذ ضحايا الحادثة المؤلمة من درك وقوات مساعدة ووقاية مدنية وأطباء وممرضين وباقي الأعوان والمتدخلين. آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ريصاني الأحد 08 شتنبر 2019 - 19:03
اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.