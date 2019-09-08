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الرئيسية | حوادث | زورق وطائرة يبحثان عن مفقودي "حافلة الرشيدية"

زورق وطائرة يبحثان عن مفقودي "حافلة الرشيدية"

زورق وطائرة يبحثان عن مفقودي "حافلة الرشيدية"
محمد ايت حساين من الرشيدية
الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:05

مازالت عمليات البحث متواصلة وسط مياه سد الحسن الداخل بالجماعة الترابية الخنك، إقليم الرشيدية، أملا في العثور على عدد من المفقودين الذين كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين، جرفتها سيول وادي دمشان.

وأطلقت فرق إنقاذ تتكون من عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية والجيش، والقوات المساعدة، والسلطات المحلية، حملة بحث للعثور على المفقودين، الذين جرفتهم السيول القوية إلى سد الحسن الداخل، مستعينة بـ"زودياك" تابعة للوقاية المدنية ومروحية تابعة للدرك الملكي.

كما انتشرت العشرات من عناصر الفرق ذاتها بجنبات الوادي، الذي وقعت فيه الحادثة، وكذلك حول السد سالف الذكر، بحثا عن المفقودين، موظفة ما تملكه من وسائل لتسيير عملية البحث.

وكانت الفرق ذاتها عثرت صباح اليوم على جثث 6 أشخاص، وبعد ساعات تم العثور على جثتي طفلين داخل الحافلة، وبعد الزوال تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص وسط السد المذكور؛ فيما حصيلة الناجين مستقرة في 29 شخصا، حالة أحدهم وصفت بـ"الخطيرة".

وأكد خالد السالمي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، أن المستشفى استقبل 29 شخصا من الناجين، وجثث 11 شخصا، مشيرا إلى أن الناجين استفادوا من العلاجات الضرورية وسيتم الاحتفاظ بهم تحت العناية الطبية، وموضحا أن والي جهة درعة تافيلالت تفقد المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية ومؤازرتهم وأسرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - منى الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:34
الكوارث الطبيعية مسالة الهية ولكن تهور الساءق الذي حاول تجاوز السيول هو الءبب في فقدان الاارواح غياب المسؤولية وموت الضمير نسال الله السلامة والله يحد لباس من وحدة لوحدة
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28
2 - بلاد ديال لعجب الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:40
عجيب هذا البلد بالأمس من أجل فتاة مغربية في كندا أربع طائرات و 120 شخص متطوع للبحث عنها ... في المغرب من أجل 50 شخص فقط مروحية و زورق . و كأن المغرب ليس له إمكانيات صفقات الطائرات لا تتوقف ... كم نحن مساكين في هذا البلد ... الله يرحم الموتى و يشفي المصابين
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13
3 - Barcelona الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:55
الله يلطف بنا و يشوف من حالنا ، كل مرة فاجعة جديدة ، وكل مرة الناس كتموت فحوادث سير و كوارث طبيعية وانقلاب حافلات....و والمسؤولين كيتفرجوا من بعيد وساكتين.اللهم ان هذا لمنكر..
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7
4 - sinoh الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:06
توضيح البحت عن طائرة اختفت على الرادار المساحة تكون شاسعة وغير محدودة اما بنسبة لغرقي الحافلة المفقودين ولتذكير 10 وليس 50 فالبحت يقتصر علي مجري الواد وضفاف السد اي المسافة محدودة
رحم الله الموتى وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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8
5 - نحن السبب الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:25
سافرت من الداخلة لمراكش عبر حافلة التابعة لي شركة (غ س) أقسم بالله العلي العضيم الساءق لم يتوقف عن الكلام عبر هاتفه والله العظيم كلامه كله خارج عن إطار العمل ، المهم المسؤول في كل هد الحوادث هم الشيفورات المتهورين والركاب الصامتين وكفى من تلصيق التهم لي التساقطات السيول الوديان والبنيات التحتية،
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1
6 - عبدالله رحموني ورزازات الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:33
رحم الله هؤلاء الشهداء واد خلهم فسيح جناته. الواقع ان كل المناطق المؤدية لجهة درعة تافيلالت موضوع أشكال كبير .منعرجات جد خطيرة وقناطر متهالكة . وان كانت هناك اصلاخات فانها محتشمة ولا ترقى لتطلعات سكان الجنوب الشرقي . لا احد يزيل لفظ طريق الموت للطريق الرابط بين مراكش وورزازات .بل وحتى الأشغال الجارية فهي جد بطيئة ونحن على أبواب فصل الشتاء. اتمنى تنزيل الجهوية الموسعة بالنسبة له انه المنطقة فهي أفقر الجهات وان كانت دات موارد طبيعية مهمة .
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