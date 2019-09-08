زورق وطائرة يبحثان عن مفقودي "حافلة الرشيدية"

محمد ايت حساين من الرشيدية

مازالت عمليات البحث متواصلة وسط مياه سد الحسن الداخل بالجماعة الترابية الخنك، إقليم الرشيدية، أملا في العثور على عدد من المفقودين الذين كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين، جرفتها سيول وادي دمشان.

وأطلقت فرق إنقاذ تتكون من عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية والجيش، والقوات المساعدة، والسلطات المحلية، حملة بحث للعثور على المفقودين، الذين جرفتهم السيول القوية إلى سد الحسن الداخل، مستعينة بـ"زودياك" تابعة للوقاية المدنية ومروحية تابعة للدرك الملكي.

كما انتشرت العشرات من عناصر الفرق ذاتها بجنبات الوادي، الذي وقعت فيه الحادثة، وكذلك حول السد سالف الذكر، بحثا عن المفقودين، موظفة ما تملكه من وسائل لتسيير عملية البحث.

وكانت الفرق ذاتها عثرت صباح اليوم على جثث 6 أشخاص، وبعد ساعات تم العثور على جثتي طفلين داخل الحافلة، وبعد الزوال تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص وسط السد المذكور؛ فيما حصيلة الناجين مستقرة في 29 شخصا، حالة أحدهم وصفت بـ"الخطيرة".

وأكد خالد السالمي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، أن المستشفى استقبل 29 شخصا من الناجين، وجثث 11 شخصا، مشيرا إلى أن الناجين استفادوا من العلاجات الضرورية وسيتم الاحتفاظ بهم تحت العناية الطبية، وموضحا أن والي جهة درعة تافيلالت تفقد المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية ومؤازرتهم وأسرهم.