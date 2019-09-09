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الرئيسية | حوادث | السرقة والمخدرات تجران 3 أشخاص إلى التحقيق

السرقة والمخدرات تجران 3 أشخاص إلى التحقيق

السرقة والمخدرات تجران 3 أشخاص إلى التحقيق
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 05:22

عرضت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بمدينة برشيد، الأحد، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيهم جاء نتيجة عمليات أمنية متفرقة تم القيام بها بمختلف أحياء المدينة، إذ تم ضبط أحدهم في حالة تلبس بالسرقة في الشارع العام، بينما جرى توقيف المشتبه فيهما الآخرين من أجل حيازة المخدرات والاتجار بها.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من قبل عناصر الضابطة القضائية من حجز كمية من أقراص الهلوسة من نوع "ريفوتريل"، وكمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مبالغ مهمة يشتبه في تحصيلها من النشاط الإجرامي، وبطاقات تعبئة محصلة من السرقة.

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