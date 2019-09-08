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الرئيسية | حوادث | توقيف 19 مشجعا متورطا في أعمال شغب بسلا

توقيف 19 مشجعا متورطا في أعمال شغب بسلا

توقيف 19 مشجعا متورطا في أعمال شغب بسلا
هسبريس من الرباط
الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:34

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة سلا، مساء أمس السبت، 19 شخصا، من بينهم 12 قاصرا، ينتمون إلى فصيل لتشجيع فريق لكرة القدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال شغب وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية إلحاقهم خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة بحي "المكينسية"، فضلا عن تهديدهم بشكل خطير لأمن المواطنين، بعدما ارتدوا أقنعة ورددوا عبارات تحريضية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم كانوا قد تجمعوا بالشارع العام في إطار "الإلتراس" الذي ينتمون إليه، مهددين الأمن والنظام العامين، وهي الأحداث التي تم توثيقها بمقطع "فيديو" تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، مضيفا أن عمليات التفتيش والجس الوقائي المنجزة مكنت من العثور بحوزة الموقوفين على مجموعة من الأقنعة وعبوات رذاذ الصباغة باللونين الأحمر والأبيض.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Allal الأحد 08 شتنبر 2019 - 19:29
هؤلاء يجب أن يواجهوا بالحزم ٠ هذا هو الشباب التافه ، بدون تربية لا أسرية ولا تعليمية ، مشروع الإنحراف و الإجرام ٠
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25
2 - sami الأحد 08 شتنبر 2019 - 19:30
Il faut etre ferme avec ses delinquents! generation de pourriture!!!
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20
3 - محمد الأحد 08 شتنبر 2019 - 19:41
يجب الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص وزرع الرعب لدى المواطنين وإثارة الفتنة في البلاد.
يمكن تفسير هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المغربي بكون هؤلاء الصعاليك والسفلة يلجؤون لمثل هذه الأفعال الإجرامية شوقا منهم للسجون التي تعج بالمساجين حيث الأكل والشرب والراحة دون عناء ولا شقاء. لذا يجب الحزم مع هذه الشريحة من المجرمين وإعادة تربيتها عن طريق الأشغال الشاقة لكي تدرك معنى التعدي على الغير.
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12
4 - nomade الأحد 08 شتنبر 2019 - 19:44
أظن أن الحل الأمثل هو إلحاق كل متورط بإحدى الثكنات العسكرية لإعادة تربيتهم وتكوينهم، ولو كانوا قاصرين. بما ان الأسرة والمدرسة عاجزين عن أداء دورهما، فسيكون التكوين والتدريب العسكري مؤهلا لتمرير روح الانضباط والمسؤولية لهذا النوع المخرب من الشباب.
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16
5 - ولد حميدو الأحد 08 شتنبر 2019 - 19:53
ادا كانوا سيقضون شهرا واحدا في السجن من الاحسن اطلاق سراحهم الان ادا لم تكن الاحكام رادعة
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1
6 - الغريب الأحد 08 شتنبر 2019 - 20:06
هذه هي النتجية العمل من جنس العمل الدولة لم تسثتمر في التعليم والصحة القيم والاخلاق ماتت شعب يتغدى على المهرجانات والافلام التركية افلام 350 حلقة .الوازع الديني انتهى من زمان كثرت الكوارث خير دليل شعب تربى على خدها بسهلة
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