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كُتّاب وآراء
توقيف 19 مشجعا متورطا في أعمال شغب بسلا
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة سلا، مساء أمس السبت، 19 شخصا، من بينهم 12 قاصرا، ينتمون إلى فصيل لتشجيع فريق لكرة القدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال شغب وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.
وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية إلحاقهم خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة بحي "المكينسية"، فضلا عن تهديدهم بشكل خطير لأمن المواطنين، بعدما ارتدوا أقنعة ورددوا عبارات تحريضية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم كانوا قد تجمعوا بالشارع العام في إطار "الإلتراس" الذي ينتمون إليه، مهددين الأمن والنظام العامين، وهي الأحداث التي تم توثيقها بمقطع "فيديو" تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، مضيفا أن عمليات التفتيش والجس الوقائي المنجزة مكنت من العثور بحوزة الموقوفين على مجموعة من الأقنعة وعبوات رذاذ الصباغة باللونين الأحمر والأبيض.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
يمكن تفسير هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المغربي بكون هؤلاء الصعاليك والسفلة يلجؤون لمثل هذه الأفعال الإجرامية شوقا منهم للسجون التي تعج بالمساجين حيث الأكل والشرب والراحة دون عناء ولا شقاء. لذا يجب الحزم مع هذه الشريحة من المجرمين وإعادة تربيتها عن طريق الأشغال الشاقة لكي تدرك معنى التعدي على الغير.