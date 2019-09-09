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كُتّاب وآراء
عربدة على متن "طاكسي" تورّط 4 أشخاص بسطات
تمكّنت عناصر شرطة المرور بمدينة سطات، الأحد، من إيقاف سيارة أجرة كان على متنها أربعة أشخاص في حالة غير طبيعية، يحملون سيوفا، ليتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع حجز السيارة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
مصادر هسبريس أفادت بأن سيارة الأجرة كانت قادمة من مدينة برشيد وعلى متنها أربعة أشخاص، منهم من له سوابق قضائية، وينحدرون من عاصمة أولاد حريز؛ كانوا في حالة سكر، ويحملون أسلحة بيضاء عبارة عن 3 سيوف، فضلا عن 70 قطعة من مخدر الشيرا.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية كانت في إطار المراقبة المرورية الاعتيادية بالمدينة، ضمن الحملة الأمنية التي تباشرها مختلف الدوائر الأمنية بعاصمة الشاوية، في حدود منتصف الليل من يومه الأحد.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم في محاضر تمهيدية بخصوص الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، قبل عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم.