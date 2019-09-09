المفرقعات توقع بـ 21 شخصا في قبضة أمن سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بسطات، الأحد، ما مجموعه 21 شخصا بخصوص حيازة المفرقعات والألعاب النارية والمتاجرة فيها بمناسبة عاشوراء، مع حجز المواد الممنوعة وتوجيهها إلى مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار القانوني في مثل هذه الحالات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن مصالح الأمن بولاية سطات نظّمت حملات أمنية مكثفة استباقية للتصدي لظاهرة ترويج هذا النوع من المواد المحظورة، وتجفيف منابع ترويج المفرقعات والألعاب النارية المهربة وسط الأطفال، بعدما باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح أبحاثا قضائية تمهيدية مع الموقوفين، لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحصول على المفرقعات والألعاب النارية المحظورة والعمل على ترويجها.