مصرع شاب داخل مطمورة للحبوب بسيدي حجاج

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، مساء اليوم الأحد، نتيجة اختناق في مطمورة خاصة بخزن الحبوب، ونجاة ثلاثة آخرين بدوار أولاد بلقاسم في النفوذ الترابي لجماعة أولاد فارس جنوب سيدي حجاج دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

مصادر هسبريس من مكان الحادث أوضحت أن شخصيْن تجمع بينهما علاقة أسرية نزلا إلى المطمورة، قصد استخراج كمية من الحبوب استعدادا للموسم الفلاحي الحالي؛ إلا أنهما أصيبا باختناق، حيث تدخل شخصان آخران من دوار بلقاسم قصد إنقاذهما، إلاّ أنّ الأشخاص الأربعة تعرّضوا لضيق التنفس أدى إلى عدم قدرتهم على مغادرة المطمورة.

وزادت المصادر ذاتها أن شخصا خامسا من المنطقة تدخّل في آخر لحظة لإنقاذ الأشخاص الأربعة، حيث جرى توجيههم إلى المستشفى، إلا أن أحدهم توفي؛ في حين نجا ثلاثة أشخاص بعد استقرار حالهم الصحي.

وانتقلت إلى مكان وقوع الحادثة عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات، حيث فتحت بحثا في النازلة بالاستماع إلى عدد من الأشخاص من الدوار؛ بمن فيهم الأفراد الناجون.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بإحالة جثة الهالك على قسم الأموات قصد المعاينة أو التشريح الطبي إن اقتضى الحال، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك أولاد امراح، قصد كشف ظروف وملابسات الحادث المميت.