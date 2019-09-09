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الرئيسية | حوادث | سائق "حافلة الرشيدية" يسلم نفسه إلى السلطات

سائق "حافلة الرشيدية" يسلم نفسه إلى السلطات

سائق "حافلة الرشيدية" يسلم نفسه إلى السلطات
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:33

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت بأن سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت أمس الأحد لحادث انقلاب، بقنطرة "واد الدرمشان" في إقليم الرشيدية، تقدم اليوم الإثنين لدى المصالح الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعد أن لاذ بالفرار مباشرة بعد الحادث.

وتم وضع المعني بالأمر، الذي كان يعتبر ضمن المفقودين، بجناح خاص لتلقي العلاجات الضرورية، تحت مراقبة المصالح الأمنية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي من طرف المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

وبهذا يكون عدد الناجين من هذه الحادثة بلغ، إلى حد الساعة، 30 شخصا تلقوا الفحوصات والعلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف في مدينة الرشيدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - معضاضي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:52
يمكنه ان ينجو بجسده ويفر لضمان حريته ويستعمل كل الوسائل غير المشروعة والاتصالات الهاتفية ليتملص من مسؤولية تهوره وما جناه على اولئك الابرياء الذين نحتسبهم شهداء عنده عز وجل، ولكن اين سيفر حين يقال له (ذلك ما كنت منه تحيد)
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13
2 - ع.الحميد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:55
البارحة قال المساعد انه توفي وكذلك بعض الناجين صرحوا ان قدم الشهادة وفارق الحياة.واليوم القي عليه القبض.تفهم تسطا.
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3 - معضاضي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:56
بعدما روج مساعده نبا وفاته ها هو يظهر من جديد، حسبنا الله ونعم الوكيل، يخافون عقاب الدنيا ولا يلقون بالا للقاء ربهم رغم ما يشاهدون يوميا في دنياهم
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8
4 - ابن الرشيدية الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:56
يجب القيام بتحقيق دقيق في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. و في أول الأمر و آخره، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم الموتى و اشفي المصابين.
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7
5 - ربيع الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:57
كل شئ مقدر ومكتوب رحم الله جميع الموتى واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وصبر ذويهم والهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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4
6 - ع غ الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:57
المشكل ليس في الكوارث الطبيعية المشكل هو في التكوين في الساقية بالنسبة للمهنيين في حالة الخطر يجب اجراء تكوين لهذه الفىة تشرف عليه وزارة النقل وهي تكوينات متوفرة بالغرب السياقة في الوحل والامطار والفيضانات والثلوج ولاتمنح الرخصة الى بعد اجتياز التكوين بنجاح على اساس تحمل ارباب الحافلات التكلفة مناصفة مع الوزارة
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6
7 - خريبكي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:58
- بعد أن لاذ بالفرار مباشرة بعد الحادث -
هذه هي عقلية المغاربة ... يديرو زبلة أو تخباو
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5
8 - التومي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 12:59
ان مالكي الحافلات بعضهم يمارسون الضغوط على السااقين لتحقيق اكبر ربح الا من رحم ربي
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9 - فيصل الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:03
قدر الله وما شاء فعل
أسأل الله عز وجل أن يرحم الأموات ويرزق ذويهم الصبر ويشفي المصابين ومنهم هذا السائق المسكين
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10 - رشيد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:04
الاعدام ليكون عبرة للمستهزئين بارواح الناس
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-10
11 - ماروكان الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:05
بنادم كاع ما يبقى يسافر في هادوك الكيران و الطاكسيات لسرعتهم الصاروخية التي ربما أصبحت تعادل سرعة البرق..الواحد هو اللي يشري شي بغلة ولا حمارة حاشا السامعين يسافر عليها إلى بغى السلامة لراسو..
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3
12 - OMAR الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:06
رجال الدرك من المطلوب منهم وضع حواجز منع المرور في كل الطرقات التي تمثل نقط سوداء اثناء الفيضانات وعليه تبقى مسؤولية الدولة تابتة في هده الحالة مع ادانة السائق طبعا
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3
13 - Professeur الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:06
هو مسؤول ولكن مانساوش الباطرون ديالو لي كايفرض عليه الوقت فوقاش خاصو يوصل.
أنا كنظن وكان يخليو الوقت الكافي للسائق ماغاديش تكون السرعة والتسرع
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2
14 - saad الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:11
يمكن أن يكون هو السبب الرئيس في هلاك هؤلاء المسافرين وذالك إذا كان الوادي حاملا ومر به أما إذا فاجأه فلا ذنب له لأننا وبحكم التجربة نرى تهور بعض السائقين لعبورهم هذه الأدوية والأنهار وهي في هذه الحالة وذالك بتشجعهم وايقلنهم بأنهم سيعبرونه مما يؤدي الى انقلاب الحافلة وعلى الدولة في شخص القائمين على الأرصاد ووزارة النقل إعلام السلطات المكلفة بمراقبة المحطات ووسائل النقل في جل ربوع المملكة بهذه التغيرات المناخية حثى يكون السائق ومن معه على علم بها
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-1
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