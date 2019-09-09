سائق "حافلة الرشيدية" يسلم نفسه إلى السلطات

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت بأن سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت أمس الأحد لحادث انقلاب، بقنطرة "واد الدرمشان" في إقليم الرشيدية، تقدم اليوم الإثنين لدى المصالح الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعد أن لاذ بالفرار مباشرة بعد الحادث.

وتم وضع المعني بالأمر، الذي كان يعتبر ضمن المفقودين، بجناح خاص لتلقي العلاجات الضرورية، تحت مراقبة المصالح الأمنية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي من طرف المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

وبهذا يكون عدد الناجين من هذه الحادثة بلغ، إلى حد الساعة، 30 شخصا تلقوا الفحوصات والعلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف في مدينة الرشيدية.