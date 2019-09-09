24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:35
|07:03
|13:30
|16:59
|19:47
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية"
- الموسم الجامعي الجديد .. تعثرات تعيق جودة تكوين الطلاب المغاربة
- موقع أوجگال في بني ملال .. وجهة سياحية وخزان للتراث الإنساني
- آلام صغار الفلاحين تتفاقم باستنزاف الفرشة المائية لإقليم اشتوكة
- ذكرىَ رحيل فيديريكو غارسّيا لوركا .. أيقونة الإبداع في كلّ العصور
الموسم الجامعي الجديد .. تعثرات تعيق جودة تكوين الطلاب المغاربة (5.00)
فن صناعة مجسّمات السُّفن التِّذكارية ينشد الدعم والاهتمام بالمغرب (5.00)
"مركز أزرو" يثمّن الثروة السمكية بمياه السدود والأنهار المغربية (5.00)
- حصيلة "فاجعة الرشيدية" ترتفع .. الملك يُشاطر أُسر الضحايا الآلام - (72)
- تنامي الإجرام وضعف الحملات الأمنيّة يقضّان مضجع ساكنة البيضاء - (66)
- رصيف الصحافة: تعثر أوراش ملكية يمهّد لإعفاء مسؤولين بوزارة التربية - (60)
- تكليف أساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى يُغضب نشطاء مغاربة - (56)
- رحيل الربّانة المغربية الشابة هند يخلّف صدمة وسط مغاربة كندا - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سائق "حافلة الرشيدية" يسلم نفسه إلى السلطات
أفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت بأن سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت أمس الأحد لحادث انقلاب، بقنطرة "واد الدرمشان" في إقليم الرشيدية، تقدم اليوم الإثنين لدى المصالح الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعد أن لاذ بالفرار مباشرة بعد الحادث.
وتم وضع المعني بالأمر، الذي كان يعتبر ضمن المفقودين، بجناح خاص لتلقي العلاجات الضرورية، تحت مراقبة المصالح الأمنية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي من طرف المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
وبهذا يكون عدد الناجين من هذه الحادثة بلغ، إلى حد الساعة، 30 شخصا تلقوا الفحوصات والعلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف في مدينة الرشيدية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
هذه هي عقلية المغاربة ... يديرو زبلة أو تخباو
أسأل الله عز وجل أن يرحم الأموات ويرزق ذويهم الصبر ويشفي المصابين ومنهم هذا السائق المسكين
أنا كنظن وكان يخليو الوقت الكافي للسائق ماغاديش تكون السرعة والتسرع