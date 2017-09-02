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كُتّاب وآراء
توقيف متورطين في الاحتجاز والاغتصاب بالقنيطرة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالاغتصاب تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت المشتبه فيهما على مستوى "بدال" الطريق السيار الرابط بين مدينة القنيطرة والرباط، وذلك بناء على إشعار هاتفي أشار إلى الاشتباه في ضلوعهما في اختطاف واحتجاز فتاة تقطن بضواحي القنيطرة، تبلغ من العمر 19 سنة، فضلا عن توثيق واقعة الاعتداء عليها جنسيا بواسطة كاميرا هاتف محمول، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف اثنين من المشتبه فيهما، اللذين ضبطت بحوزتهما أسلحة بيضاء، في حين أصيب ضابط شرطة ممتاز بتوعك في الكاحل خلال عمليات الضبط والتوقيف.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 21 و24 سنة، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف فتاة وشخص رابع، يشتبه في ارتباطهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
" بالمقابل " ...و من الخاسر الأكبر هي : الجهود التي تقوم بها مصلحة الشرطة ، البلد بأسره و المواطن طبعا...؟ يجب الطعن في الأحكام المخففة نظرا لخطورة الجريمة و هذا العمل يمكن استخدامه من طرف محامي أو مستشار لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ...للحد من بعض التلاعبات
في الأحكام ...؟
أما أن لمسؤولينا الأمنيين و القضاءيين أن يتداركوا هذا الوضع المقلق و الخطير الذي يؤثر سلبا على البلاد ،المجال السياحي ،و ذلك بالضرب بيد من حديد على هذه الفئة الضالة.
مثل هاد الجريمة في مصر ،اختطاف مقترن باغتصاب ،فالعقوبة ديالها اعداااام
أصبحنا نعيش في غابة من الوحوش الآدمية نتيجة المخذرات والقرقوبي وووووو لا حول ولا قوة الا بالله