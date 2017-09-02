توقيف متورطين في الاحتجاز والاغتصاب بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالاغتصاب تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت المشتبه فيهما على مستوى "بدال" الطريق السيار الرابط بين مدينة القنيطرة والرباط، وذلك بناء على إشعار هاتفي أشار إلى الاشتباه في ضلوعهما في اختطاف واحتجاز فتاة تقطن بضواحي القنيطرة، تبلغ من العمر 19 سنة، فضلا عن توثيق واقعة الاعتداء عليها جنسيا بواسطة كاميرا هاتف محمول، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف اثنين من المشتبه فيهما، اللذين ضبطت بحوزتهما أسلحة بيضاء، في حين أصيب ضابط شرطة ممتاز بتوعك في الكاحل خلال عمليات الضبط والتوقيف.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 21 و24 سنة، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف فتاة وشخص رابع، يشتبه في ارتباطهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.