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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في الاحتجاز والاغتصاب بالقنيطرة

توقيف متورطين في الاحتجاز والاغتصاب بالقنيطرة

توقيف متورطين في الاحتجاز والاغتصاب بالقنيطرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:20

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالاغتصاب تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت المشتبه فيهما على مستوى "بدال" الطريق السيار الرابط بين مدينة القنيطرة والرباط، وذلك بناء على إشعار هاتفي أشار إلى الاشتباه في ضلوعهما في اختطاف واحتجاز فتاة تقطن بضواحي القنيطرة، تبلغ من العمر 19 سنة، فضلا عن توثيق واقعة الاعتداء عليها جنسيا بواسطة كاميرا هاتف محمول، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف اثنين من المشتبه فيهما، اللذين ضبطت بحوزتهما أسلحة بيضاء، في حين أصيب ضابط شرطة ممتاز بتوعك في الكاحل خلال عمليات الضبط والتوقيف.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 21 و24 سنة، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف فتاة وشخص رابع، يشتبه في ارتباطهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبدو الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:37
متى ستتدخل الدولة لإيقاف هذا الكابوس الذي أصبح ينغص العيش، لماذا الدولة تحمي مصالحها كيفما كانت بجميع الوسائل المتاحة، وتتوانى في حماية المواطن البسيط الصالح الذي يؤدي الضرائب ويمشي الحيط الحيط، لماذا!!!
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10
2 - استفزاز...؟ الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:41
هادشي ارجع مستفز...! لأن العقوبات أصبحت سهلة نظرا للأحكام المخففة... و يتبعها العفو
" بالمقابل " ...و من الخاسر الأكبر هي : الجهود التي تقوم بها مصلحة الشرطة ، البلد بأسره و المواطن طبعا...؟ يجب الطعن في الأحكام المخففة نظرا لخطورة الجريمة و هذا العمل يمكن استخدامه من طرف محامي أو مستشار لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ...للحد من بعض التلاعبات
في الأحكام ...؟
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6
3 - hmida الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:41
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين ينشرون الرعب والفتنة بين ابناء وبنات وطننا الحبيب وشكرا للأمن الوطني على تفاعله السريع مع هكذا قضايا
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5
4 - chouf63 الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:42
ces pseudo-hamains ne meritent pas ils la peine de mort???!!pas de pitié pour ces psychopates.
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4
5 - احمد السبع الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:45
اختصارا ،اقول ان انعدام الأمن و الأمان و السكينة مرده "السيبة" التي تفشت في البلاد و استفحلت في المجتمع.
أما أن لمسؤولينا الأمنيين و القضاءيين أن يتداركوا هذا الوضع المقلق و الخطير الذي يؤثر سلبا على البلاد ،المجال السياحي ،و ذلك بالضرب بيد من حديد على هذه الفئة الضالة.
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4
6 - مهاجر مغربي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلماذا يتم العفو عن قطاع الطرق والمجرمين والمغتصبين ولمادا لا يسخدمونهم في الأعمال الشاقة اووو يا أسفاه البلاد مشات وهدا له عواقب على صمعة البلاد وفيقو قبل فوات الأوان أخوكم المغربي
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3
7 - غريب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:49
اه.صافي مشاو فيها هاذ المساخيط غادي يتحكم عليهم 20 سنة سجنا نافذا. حتى تنهك قواهم من الاعمال الشاقة حتى تستنفز قواهم ولن يستطيعوا اعادة الكرة من الخوف و يكونوا عبرة
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8 - عنتر الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:00
الاخصاء الكيمياءي،هو الحل زاءد العقوبة الزجرية مع الاعمال الشاقة
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9 - ام ايوب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:02
ايوا عالله غير يديرو شي احكام رادعة ليهم ،بدل ديك 3 اسهر لي كيعطيوهم ويعاودو يخرجو يرتكبو جرائم افظع..
مثل هاد الجريمة في مصر ،اختطاف مقترن باغتصاب ،فالعقوبة ديالها اعداااام
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10 - العقيد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:04
اللي عطا الله عطاه البنت تغتاصبات وبدون أدنى خوف من المتابعة و العقاب والدليل هو توتيق الفاعلين لجرمهم بالفيديو المصور منهم شخصيا حتى يكون دليل لهم لا عليهم عند التباهي فيما بينهم. ودليلا كذلك على ضعف وتهاون الامنيين رغم البروباجندا اللتي يقوم بها الإعلام لتحسين صورتهم أمام المواطنين بالحديث عن حملاتهم الاستباقية ضد الإرهاب متناسين الإرهاب اللذي أصبح يعيش فيه المواطن المغربي المرهوب اصلا من طرفهم. رحم الله ايام إدريس البصري و شرطة إدريس البصري
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11 - نزار الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:06
الامر اصبح لايطاق معدل الجريمة في ارتفاع بشتى انواعها و خاصة منها الاغتصاب. السبب المباشر الاول هو عدم حضر الافلام الاباحية على النت المغربي.! الى اين نتجه ؟ جاوبونا بوضوح فلقد تهنا وتعطلت بوصلتنا.
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12 - مغربية الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:11
كون كان القضاء كيحكم على بحال هاذو بالاعدام والمؤبد والاعمال الشاقة كون راهم خذاو العبرة اوا هوما كيدخلو الحبس كيلقاوه مفرش يدوزو 3اشهر ويخرجو بالسيف ميديرو كتر من هاذي
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13 - ماريا الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:12
الاعدام . الإعدام الإعدام للمجرمين القتلة.لعنهم الله.
أصبحنا نعيش في غابة من الوحوش الآدمية نتيجة المخذرات والقرقوبي وووووو لا حول ولا قوة الا بالله
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14 - ساخط على الوضع الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:19
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحماك يارب لا يمر يوم إلا ونسمع عن سرقة اغتصاب خطف قتل تشرميل إلى أين يا بلدي؟؟ هل المسؤولين على علم بما يحدث أم نائمين. يجب الحد من هذا الإجرام وإلا ستقع كارثة عظمى.
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15 - علي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:23
"شخصين من ذوي السوابق القضائية "
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16 - خليلوفيتش الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:41
سطروا جيدا على ذوي السوابق القضائية. مباشرة بعد كل مناسبة سواء دينية او وطنية حيث يكون عفو ملكي يكثر الإجرام و كلما ألقي القبض عليهم تجدهم من ذوي السوابق القضائية اي بمعنى أو بالدارجة المغربية باغيين ايرجعو الحبس حيث كل شيء متوفر مبيت ماكل ملبس رياضة تكوين مهني تطبيب الشيء الغير متوفر خارج اسوار السجن.
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