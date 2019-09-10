أمن سطات يوقف أشخاصا بسبب جرائم مختلفة

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الأمن التابعة لولاية سطات أوقفت، أمس، 16 شخصا، منهم 8 مبحوث عنهم، للاشتباه في اقترافهم جرائم مختلفة تتعلق بالسكر والعربدة وحيازة المخدرات، وغيرها.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ولاية أمن عاصمة الشاوية أعطت تعليماتها لمختلف الفئات قصد القيام بحملات تطهيرية استباقية موازاة مع الدخول المدرسي واحتفالات عاشوراء، على مستوى الشارع العام بمدينة سطات، بمشاركة جميع الدوائر الأمنية والشرطة القضائية ومصلحة المرور بالمدينة.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية سطات بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، مع الاستماع إليهم في محاضر تمهيدية، قبل عرضهم على سلطة الملاءمة للنظر في التّهم المنسوبة لكل واحد منهم.