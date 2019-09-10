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الرئيسية | حوادث | تعزيزات أمنية تتوخى "تطهير" خنيفرة من الإجرام

تعزيزات أمنية تتوخى "تطهير" خنيفرة من الإجرام

تعزيزات أمنية تتوخى "تطهير" خنيفرة من الإجرام
محمد ايت حساين
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:08

تشهد مدينة خنيفرة، منذ أسبوع، حملات تمشيطية واسعة تقوم بها فرق أمنية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع عناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية، من أجل تطهير المدينة من الإجرام الذي استفحل خلال الشهور الأخيرة بشكل لافت.

وذكر مصدر أمني مسؤول، فضل عدم البوح بهويته للعموم، أن هذه الحملات التمشيطية جاءت بعد استفحال الإجرام بشتى أنواعه بالمدينة خلال الشهور الأخيرة، مشيرا إلى أن المدينة عرفت في الأشهر الأخيرة أربعة عمليات قتل إجرامية، بالإضافة إلى السرقة والإتجار بالمخدرات بشتى أنواعها.

وأضاف المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الجمعيات المحلية قدمت مجموعة من الشكايات في هذا الإطار، زكتها تقارير الأجهزة الأمنية، ليقرر المدير العام للأمن الوطني إرسال تعزيزات أمنية كبيرة إلى المدينة من أجل تطهيرها من جميع أنواع الإجرام ومسبباته.

وكشف المصدر ذاته أن هذه الحملات التمشيطية، التي تباشرها عناصر الأمن الوطني بمشاركة عناصر من القوات المساعدة والسلطات المحلية، تهم جميع أحياء المدينة بدون استثناء، خصوصا الأحياء التي تعرف انتشارا واسعا للجريمة، وهو ما أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص.

وأكد علي أيت مومن، فاعل جمعوي بخنيفرة، أن هذه الحملة التمشيطية خلفت ارتياحا في نفوس ساكنة المدينة التي أصبحت تشعر بالأمن والاطمئنان، مسجلا عدم وقوع جرائم بالمدينة منذ أسبوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - omar الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:24
يجب عودة المخزن بقوة حيث أضحت ضرورة قصوى للتسيب الذي أصبحنا نعيشه مع اشد العقوبات لقطاع الطرق الارهابيين
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2 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:28
Cette vaste campagne a permis aux habitants de la ville de khénifra d'être à l'aise et en sécurité. Oui, mais après ça, ils vont encore faire la même chose une fois sortie du commissariat et la vie continue
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