زوجان يجهزان على جارهما في سوق بابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدم رجل خمسيني رفقة زوجته، اليوم الاثنين، على ارتكاب جريمة قتل في حقّ جارهما الستيني في مدينة ابن أحمد على مستوى السوق الشعبي الأسبوعي، الذي يصادف انعقاده اليوم الاثنين.

وبحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مطّلعة من مكان وقوع الجريمة، فإن المشتبه فيه الخمسيني وزوجته قاما بتوجيه طعنة بسلاح أبيض وضربات بواسطة عصا إلى جارهما الستيني على مستوى مناطق مختلفة من جسده، أدّت إلى مفارقته الحياة في السوق الأسبوعي بعاصمة امزاب.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث الذي وقع بسبب سوء الجوار بين الطرفين المنحدرين من دوار أولاد الحجام باشوية ابن أحمد، استنفر المصالح الأمنية بمفوضية المدينة، التي انتقلت عناصر منها إلى مكان الحادث رفقة أفراد الشرطة العلمية، وممثل السلطة المحلية، وتمكّنوا من توقيف الزوجة في بداية الأمر، مع حجز أدوات الجريمة، بعد فرار الزوج، الذي جرت محاصرته في أحد المقالع بمنطقة سيدي الذهبي نواحي ابن أحمد قصد توقيفه.

وأمرت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع الزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، مع الاستماع إليهما في محاضر قانونية لكشف ظروف وملابسات الجريمة وعلاقة كل واحد بها، قبل عرضهما على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهما.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أعطى تعليماته للضابطة القضائية بمفوضية مدينة ابن أحمد ولاية أمن سطات بتحرير محضر توجيه جثة الهالك، عبر سيارة نقل الأموات، نحو مستودع حفظ الجثث بجهة الدار البيضاء-سطات، قصد إجراء تشريح طبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لاستثمار نتائجه في البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي لتحديد المسؤولية الجنائية وتحديد المتابعة القضائية وترتيب الجزاءات المناسبة.