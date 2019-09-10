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كُتّاب وآراء
شاب من جنسية ليتوانية ينتحر شنقا في بويزكارن
أقدم شاب في عقده الثاني يحمل الجنسية اللتوانية، زوال اليوم الإثنين، على الانتحار شنقا بأحد الحقول الواقعة بجماعة بويزكارن.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك المزداد سنة 1992 عثر عليه مشنوقا بحبل موصول بشجرة زيتون، دون أن تعرف إلى حدود الساعة الأسباب الكامنة وراء انتحاره.
وفور إخطارها، انتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان من أجل جمع المعلومات الأولية والإشراف على نقل الجثة نحو المستشفى المحلي ببويزكارن قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، تنفيذا لأوامر النيابة العامة.